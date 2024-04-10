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Жителей Кургана предупредили об эвакуации с экранов рекламных щитов - РИА Новости, 10.04.2024
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16:30 10.04.2024 (обновлено: 16:48 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/kurgan-1939135377.html
Жителей Кургана предупредили об эвакуации с экранов рекламных щитов
Жителей Кургана предупредили об эвакуации с экранов рекламных щитов - РИА Новости, 10.04.2024
Жителей Кургана предупредили об эвакуации с экранов рекламных щитов
Жителей Кургана, чьи дома входят в список возможного затопления из-за паводка, о необходимости эвакуироваться предупреждают уличные рекламные конструкции,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:30
2024-04-10T16:48
курган
курганская область
тобол (река)
вадим шумков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 10 апр – РИА Новости. Жителей Кургана, чьи дома входят в список возможного затопления из-за паводка, о необходимости эвакуироваться предупреждают уличные рекламные конструкции, передаёт корреспондент РИА Новости. В Кургане на уличных щитах, где ранее размещалась реклама, в настоящее время появилась информация о необходимости эвакуации жителей затопляемых территорий. Власти призывают эвакуироваться заблаговременно, напоминая, что "эвакуация – не право, а обязанность". Также на щитах есть информация Роспотребнадзора о профилактике болезней при наводнении, необходимости пить только бутилированную или кипяченую воду. В среду в Кургане практически каждый час звучат сирены. Ранее глава региона Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза затопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 962 сантиметров, до критической отметки осталось 117 сантиметров.
https://ria.ru/20240410/kurgan-1939027988.html
https://ria.ru/20240408/voda-1938717571.html
курган
курганская область
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курган, курганская область, тобол (река), вадим шумков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наводнения в россии — 2024
Курган, Курганская область, Тобол (река), Вадим Шумков, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Наводнения в России — 2024
Жителей Кургана предупредили об эвакуации с экранов рекламных щитов

В Кургане на рекламных щитах появилась информация об эвакуации из-за наводнения

© РИА НовостиРекламный щит с призывом эвакуироваться в Кургане. 10 апреля 2024
Рекламный щит с призывом эвакуироваться в Кургане. 10 апреля 2024
© РИА Новости
Рекламный щит с призывом эвакуироваться в Кургане. 10 апреля 2024
Читать ria.ru в
КУРГАН, 10 апр – РИА Новости. Жителей Кургана, чьи дома входят в список возможного затопления из-за паводка, о необходимости эвакуироваться предупреждают уличные рекламные конструкции, передаёт корреспондент РИА Новости.
В Кургане на уличных щитах, где ранее размещалась реклама, в настоящее время появилась информация о необходимости эвакуации жителей затопляемых территорий. Власти призывают эвакуироваться заблаговременно, напоминая, что "эвакуация – не право, а обязанность". Также на щитах есть информация Роспотребнадзора о профилактике болезней при наводнении, необходимости пить только бутилированную или кипяченую воду.
Река Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В Кургане уровень воды в Тоболе поднимается на 40-50 сантиметров в сутки
10:59
В среду в Кургане практически каждый час звучат сирены.
Ранее глава региона Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза затопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4,3 тысячи домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 962 сантиметров, до критической отметки осталось 117 сантиметров.
Паводки в России - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Жителей Кургана предупредили о риске затопления водозаборных сооружений
8 апреля, 21:46
 
КурганКурганская областьТобол (река)Вадим ШумковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Наводнения в России — 2024
 
 
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