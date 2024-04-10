https://ria.ru/20240410/kurgan-1939027988.html

В Кургане уровень воды в Тоболе поднимается на 40-50 сантиметров в сутки

В Кургане уровень воды в Тоболе поднимается на 40-50 сантиметров в сутки - РИА Новости, 10.04.2024

В Кургане уровень воды в Тоболе поднимается на 40-50 сантиметров в сутки

Уровень воды в реке Тобол в Кургане подрастает медленно, в сутки ориентировочно на 40-50 сантиметров, завил глава региона Вадим Шумков. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:59

2024-04-10T10:59

2024-04-10T11:36

курган

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

вадим шумков

курганская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кургане подрастает медленно, в сутки ориентировочно на 40-50 сантиметров, завил глава региона Вадим Шумков."В Кургане уровень воды подрастает медленно. То есть в Звериноголовском подъем за сутки составил более 3,5 метров. В Кургане Тобол подрастает медленнее, тут ориентировочно 40-50 сантиметров", - сказал он.Ранее Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 952 сантиметров, до критической отметки осталось 127 сантиметров.

https://ria.ru/20240410/tobol-1938981712.html

https://ria.ru/20240408/kurgan-1938651755.html

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тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, вадим шумков, курганская область