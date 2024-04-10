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В Кургане уровень воды в Тоболе поднимается на 40-50 сантиметров в сутки - РИА Новости, 10.04.2024
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10:59 10.04.2024 (обновлено: 11:36 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/kurgan-1939027988.html
В Кургане уровень воды в Тоболе поднимается на 40-50 сантиметров в сутки
В Кургане уровень воды в Тоболе поднимается на 40-50 сантиметров в сутки - РИА Новости, 10.04.2024
В Кургане уровень воды в Тоболе поднимается на 40-50 сантиметров в сутки
Уровень воды в реке Тобол в Кургане подрастает медленно, в сутки ориентировочно на 40-50 сантиметров, завил глава региона Вадим Шумков. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:59
2024-04-10T11:36
курган
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
вадим шумков
курганская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кургане подрастает медленно, в сутки ориентировочно на 40-50 сантиметров, завил глава региона Вадим Шумков."В Кургане уровень воды подрастает медленно. То есть в Звериноголовском подъем за сутки составил более 3,5 метров. В Кургане Тобол подрастает медленнее, тут ориентировочно 40-50 сантиметров", - сказал он.Ранее Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 952 сантиметров, до критической отметки осталось 127 сантиметров.
https://ria.ru/20240410/tobol-1938981712.html
https://ria.ru/20240408/kurgan-1938651755.html
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курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, вадим шумков, курганская область
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Вадим Шумков, Курганская область
В Кургане уровень воды в Тоболе поднимается на 40-50 сантиметров в сутки

Губернатор в Кургане медленно поднимается уровень воды в реке Тобол

© Фото : пресс-служба администрации города КурганаРека Тобол в Кургане
Река Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : пресс-служба администрации города Кургана
Река Тобол в Кургане
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кургане подрастает медленно, в сутки ориентировочно на 40-50 сантиметров, завил глава региона Вадим Шумков.
"В Кургане уровень воды подрастает медленно. То есть в Звериноголовском подъем за сутки составил более 3,5 метров. В Кургане Тобол подрастает медленнее, тут ориентировочно 40-50 сантиметров", - сказал он.
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовское вырос до 933 сантиметров
06:26
Ранее Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 952 сантиметров, до критической отметки осталось 127 сантиметров.
Паводковая ситуация в городе Курган
Уровень воды в Тоболе может подняться до 11 метров, предупредили в Кургане
8 апреля, 16:47
 
КурганТобол (река)Наводнения в России — 2024ПроисшествияВадим ШумковКурганская область
 
 
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