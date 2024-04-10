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В черте Кургана ограничили движение из-за работ по укреплению дамбы - РИА Новости, 10.04.2024
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07:00 10.04.2024 (обновлено: 07:26 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/kurgan-1938983164.html
В черте Кургана ограничили движение из-за работ по укреплению дамбы
В черте Кургана ограничили движение из-за работ по укреплению дамбы - РИА Новости, 10.04.2024
В черте Кургана ограничили движение из-за работ по укреплению дамбы
Автомобилистам с 10 апреля ограничили движение по ряду дорог в черте Кургана из-за работ по укреплению дамбы, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T07:00
2024-04-10T07:26
курган
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Автомобилистам с 10 апреля ограничили движение по ряду дорог в черте Кургана из-за работ по укреплению дамбы, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В связи с ухудшением прогноза по повышению уровня реки Тобол в Кургане до 1100 сантиметров и вероятностью более высокого уровня в ускоренном режиме идут работы по укреплению и подъему уровня дамбы. Для этого необходим большой объем грунта. Чтобы грузовые автомобили могли беспрепятственно и быстро доставлять грунт, с 10 апреля вводятся временные ограничения движения", – говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения коснутся следующих маршрутов: Карьер - 16-й микрорайон; Шадринский тракт - Родькина - Комиссаров - Гвардейская - Ушакова - Чеховский - Галкинский - К. Мяготина - Невежина - Пушкина - Криволапова - Карельцева; Загородная - Автозаводская - Галкинский - КЗКТ (Конституции) - Бажова - Энгельса; Шкодино - Гагарина - Куйбышева - Савельева - Сибирская.Сотрудники Госавтоинспекции будут пропускать машины, которые задействованы в отсыпке дамбы, и спецтранспорт, добавили в пресс-службе.Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html
https://ria.ru/20240409/kurgan-1938922371.html
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4.7
96
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курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024
В черте Кургана ограничили движение из-за работ по укреплению дамбы

На дорогах в черте Кургана ограничили движение из-за работ по укреплению дамбы

© Фото : Telegram-канал губернатора Курганской области Вадима Михайловича ШумковаРаботы по повышению уровня дамбы в Кургане
Работы по повышению уровня дамбы в Кургане - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Telegram-канал губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова
Работы по повышению уровня дамбы в Кургане. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Автомобилистам с 10 апреля ограничили движение по ряду дорог в черте Кургана из-за работ по укреплению дамбы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В связи с ухудшением прогноза по повышению уровня реки Тобол в Кургане до 1100 сантиметров и вероятностью более высокого уровня в ускоренном режиме идут работы по укреплению и подъему уровня дамбы. Для этого необходим большой объем грунта. Чтобы грузовые автомобили могли беспрепятственно и быстро доставлять грунт, с 10 апреля вводятся временные ограничения движения", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что ограничения коснутся следующих маршрутов: Карьер - 16-й микрорайон; Шадринский тракт - Родькина - Комиссаров - Гвардейская - Ушакова - Чеховский - Галкинский - К. Мяготина - Невежина - Пушкина - Криволапова - Карельцева; Загородная - Автозаводская - Галкинский - КЗКТ (Конституции) - Бажова - Энгельса; Шкодино - Гагарина - Куйбышева - Савельева - Сибирская.
Сотрудники Госавтоинспекции будут пропускать машины, которые задействованы в отсыпке дамбы, и спецтранспорт, добавили в пресс-службе.
Губернатор ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
Превентивная эвакуация населения началась в пяти муниципалитетах, на утро понедельника эвакуирован 571 человек. На 8 апреля в регионе были затоплены 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.
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КурганТобол (река)Наводнения в России — 2024
 
 
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