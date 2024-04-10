https://ria.ru/20240410/kungurov-1939132237.html
Прощание с Евгением Кунгуровым пройдет на Троекуровском кладбище
Прощание с Евгением Кунгуровым пройдет на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 10.04.2024
Прощание с Евгением Кунгуровым пройдет на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с оперным певцом Евгением Кунгуровым пройдет на Троекуровском кладбище 11 апреля, после его похоронят в поселке Заречный Свердловской... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:17
2024-04-10T16:17
2024-04-10T16:17
заречный
свердловская область
москва
евгений кунгуров (оперный певец)
сергей пудовкин
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Церемония прощания с оперным певцом Евгением Кунгуровым пройдет на Троекуровском кладбище 11 апреля, после его похоронят в поселке Заречный Свердловской области, где он родился, сообщил РИА Новости концертный директор артиста Сергей Пудовкин. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что вечером в понедельник у жилого дома на Зоологической улице в центре Москвы обнаружили тело Кунгурова. По предварительным данным, певец покончил с собой. "Хоронить будут на родине в поселке Заречный Свердловской области. Прощание пройдет завтра на Троекуровском кладбище в 15.00", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240408/kungurov-1938723321.html
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РИА Новости
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заречный, свердловская область, москва, евгений кунгуров (оперный певец), сергей пудовкин, общество
Заречный, Свердловская область, Москва, Евгений Кунгуров (оперный певец), Сергей Пудовкин, Общество
Прощание с Евгением Кунгуровым пройдет на Троекуровском кладбище
Прощание с оперным певцом Кунгуровым пройдет на Троекуровском кладбище 11 апреля