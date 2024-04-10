https://ria.ru/20240410/kungurov-1939132237.html

Прощание с Евгением Кунгуровым пройдет на Троекуровском кладбище

Прощание с Евгением Кунгуровым пройдет на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 10.04.2024

Прощание с Евгением Кунгуровым пройдет на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с оперным певцом Евгением Кунгуровым пройдет на Троекуровском кладбище 11 апреля, после его похоронят в поселке Заречный Свердловской... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:17

2024-04-10T16:17

2024-04-10T16:17

заречный

свердловская область

москва

евгений кунгуров (оперный певец)

сергей пудовкин

общество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Церемония прощания с оперным певцом Евгением Кунгуровым пройдет на Троекуровском кладбище 11 апреля, после его похоронят в поселке Заречный Свердловской области, где он родился, сообщил РИА Новости концертный директор артиста Сергей Пудовкин. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что вечером в понедельник у жилого дома на Зоологической улице в центре Москвы обнаружили тело Кунгурова. По предварительным данным, певец покончил с собой. "Хоронить будут на родине в поселке Заречный Свердловской области. Прощание пройдет завтра на Троекуровском кладбище в 15.00", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240408/kungurov-1938723321.html

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Дарья Буймова

заречный, свердловская область, москва, евгений кунгуров (оперный певец), сергей пудовкин, общество