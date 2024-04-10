https://ria.ru/20240410/kostomuksha-1939061459.html

В Костомукше планируют построить аэропорт

В Костомукше планируют построить аэропорт - РИА Новости, 10.04.2024

В Костомукше планируют построить аэропорт

В городе Костомукша в Карелии планируется построить аэропорт, сообщает Управление пресс-службы главы республики. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:43

2024-04-10T12:43

2024-04-10T12:43

костомукша

россия

артур парфенчиков

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. В городе Костомукша в Карелии планируется построить аэропорт, сообщает Управление пресс-службы главы республики. Глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с жителями города рассказал об основных задачах, которые региональные власти будут решать в ближайшие 4 года в Костомукше. Отмечается, что одна из наиболее масштабных задач - строительство аэропорта. Объект включен в федеральную целевую программу развития республики до 2030 года. "Уже готовим земельный участок. В 2028-2029 годах планируем запустить авиасообщение. Самолеты сюда должны полететь", - отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона обсудил с горожанами перспективы развития Костомукши и ответил на их вопросы. Среди первоочередных задач - возведение в Костомукше нового жилья по программе расселения аварийного фонда из северных поселков. Уже определены территории города, где планируется построить 4 многоэтажных дома на 600-700 квартир. По словам Парфенчикова, ряд из них планируется закупить для предоставления врачам. Развитию города уже помогает статус арктической территории, который дает значительные преференции. В частности, благодаря федеральной арктической субсидии в ближайшие 3 года в Костомукше продолжится модернизация лыжно-биатлонного комплекса. Это позволит сделать его спортобъектом высокого уровня, привлекать спортсменов со всей России. По словам Парфенчикова, для "спортивных туристов" в Костомукше планируется строительство новых гостиниц. Они же помогут поддерживать рентабельность авиарейсов.

https://ria.ru/20240318/podderzhka-1934009687.html

https://realty.ria.ru/20240307/aeroporty-1931646164.html

костомукша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

костомукша, россия, артур парфенчиков, экономика