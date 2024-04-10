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В Костомукше планируют построить аэропорт - РИА Новости, 10.04.2024
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12:43 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/kostomuksha-1939061459.html
В Костомукше планируют построить аэропорт
В Костомукше планируют построить аэропорт - РИА Новости, 10.04.2024
В Костомукше планируют построить аэропорт
В городе Костомукша в Карелии планируется построить аэропорт, сообщает Управление пресс-службы главы республики. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:43
2024-04-10T12:43
костомукша
россия
артур парфенчиков
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. В городе Костомукша в Карелии планируется построить аэропорт, сообщает Управление пресс-службы главы республики. Глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с жителями города рассказал об основных задачах, которые региональные власти будут решать в ближайшие 4 года в Костомукше. Отмечается, что одна из наиболее масштабных задач - строительство аэропорта. Объект включен в федеральную целевую программу развития республики до 2030 года. "Уже готовим земельный участок. В 2028-2029 годах планируем запустить авиасообщение. Самолеты сюда должны полететь", - отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона обсудил с горожанами перспективы развития Костомукши и ответил на их вопросы. Среди первоочередных задач - возведение в Костомукше нового жилья по программе расселения аварийного фонда из северных поселков. Уже определены территории города, где планируется построить 4 многоэтажных дома на 600-700 квартир. По словам Парфенчикова, ряд из них планируется закупить для предоставления врачам. Развитию города уже помогает статус арктической территории, который дает значительные преференции. В частности, благодаря федеральной арктической субсидии в ближайшие 3 года в Костомукше продолжится модернизация лыжно-биатлонного комплекса. Это позволит сделать его спортобъектом высокого уровня, привлекать спортсменов со всей России. По словам Парфенчикова, для "спортивных туристов" в Костомукше планируется строительство новых гостиниц. Они же помогут поддерживать рентабельность авиарейсов.
https://ria.ru/20240318/podderzhka-1934009687.html
https://realty.ria.ru/20240307/aeroporty-1931646164.html
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костомукша, россия, артур парфенчиков, экономика
Костомукша, Россия, Артур Парфенчиков, Экономика
В Костомукше планируют построить аэропорт

В карельском городе Костомукша планируют построить аэропорт

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Костомукша Республики Карелия
Город Костомукша Республики Карелия - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Город Костомукша Республики Карелия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. В городе Костомукша в Карелии планируется построить аэропорт, сообщает Управление пресс-службы главы республики.
Глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с жителями города рассказал об основных задачах, которые региональные власти будут решать в ближайшие 4 года в Костомукше.
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Отмечается, что одна из наиболее масштабных задач - строительство аэропорта. Объект включен в федеральную целевую программу развития республики до 2030 года.
"Уже готовим земельный участок. В 2028-2029 годах планируем запустить авиасообщение. Самолеты сюда должны полететь", - отметил Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.
Глава региона обсудил с горожанами перспективы развития Костомукши и ответил на их вопросы.
Среди первоочередных задач - возведение в Костомукше нового жилья по программе расселения аварийного фонда из северных поселков. Уже определены территории города, где планируется построить 4 многоэтажных дома на 600-700 квартир. По словам Парфенчикова, ряд из них планируется закупить для предоставления врачам.
Развитию города уже помогает статус арктической территории, который дает значительные преференции. В частности, благодаря федеральной арктической субсидии в ближайшие 3 года в Костомукше продолжится модернизация лыжно-биатлонного комплекса. Это позволит сделать его спортобъектом высокого уровня, привлекать спортсменов со всей России. По словам Парфенчикова, для "спортивных туристов" в Костомукше планируется строительство новых гостиниц. Они же помогут поддерживать рентабельность авиарейсов.
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КостомукшаРоссияАртур ПарфенчиковЭкономика
 
 
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