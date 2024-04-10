https://ria.ru/20240410/kontrnastuplenie-1939112589.html

СМИ: боевики ВСУ раскрыли детали подготовки к прошлогоднему наступлению

СМИ: боевики ВСУ раскрыли детали подготовки к прошлогоднему наступлению - РИА Новости, 10.04.2024

СМИ: боевики ВСУ раскрыли детали подготовки к прошлогоднему наступлению

Украинские военные, участвовавшие в прошлогоднем провальном контрнаступлении, не были должным образом проинструктированы, ими неумело командовали, пишет газета... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:22

2024-04-10T15:22

2024-04-10T17:16

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украинские военные, участвовавшие в прошлогоднем провальном контрнаступлении, не были должным образом проинструктированы, ими неумело командовали, пишет газета Express со ссылкой на источник. "Солдаты, задействованные в прошлогодней военной кампании, заявили, что их "должным образом не проинструктировали", ими "неумело руководили", они были "плохо подготовлены к контрнаступлению", - говорится в сообщении. Бывший британский офицер Глен Грант в свою очередь отметил, что российские силы быстро учатся, в то время как в ВСУ адаптируются только солдаты на передовой. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что вместо контрнаступления получился провал. В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".

https://ria.ru/20240224/kontrnastuplenie-1929283813.html

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россия, украина, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины