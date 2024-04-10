Рейтинг@Mail.ru
СМИ: боевики ВСУ раскрыли детали подготовки к прошлогоднему наступлению - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 10.04.2024 (обновлено: 17:16 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/kontrnastuplenie-1939112589.html
СМИ: боевики ВСУ раскрыли детали подготовки к прошлогоднему наступлению
СМИ: боевики ВСУ раскрыли детали подготовки к прошлогоднему наступлению - РИА Новости, 10.04.2024
СМИ: боевики ВСУ раскрыли детали подготовки к прошлогоднему наступлению
Украинские военные, участвовавшие в прошлогоднем провальном контрнаступлении, не были должным образом проинструктированы, ими неумело командовали, пишет газета... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:22
2024-04-10T17:16
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80e0bc35837267715c3282604a4a90fb.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украинские военные, участвовавшие в прошлогоднем провальном контрнаступлении, не были должным образом проинструктированы, ими неумело командовали, пишет газета Express со ссылкой на источник. "Солдаты, задействованные в прошлогодней военной кампании, заявили, что их "должным образом не проинструктировали", ими "неумело руководили", они были "плохо подготовлены к контрнаступлению", - говорится в сообщении. Бывший британский офицер Глен Грант в свою очередь отметил, что российские силы быстро учатся, в то время как в ВСУ адаптируются только солдаты на передовой. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что вместо контрнаступления получился провал. В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".
https://ria.ru/20240224/kontrnastuplenie-1929283813.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcf7db459c1f1989a0f9afa8ee3864cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
СМИ: боевики ВСУ раскрыли детали подготовки к прошлогоднему наступлению

Express: участвовавшие в контрнаступе боевики ВСУ отметили неумелое командование

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украинские военные, участвовавшие в прошлогоднем провальном контрнаступлении, не были должным образом проинструктированы, ими неумело командовали, пишет газета Express со ссылкой на источник.
«
"Солдаты, задействованные в прошлогодней военной кампании, заявили, что их "должным образом не проинструктировали", ими "неумело руководили", они были "плохо подготовлены к контрнаступлению", - говорится в сообщении.
Бывший британский офицер Глен Грант в свою очередь отметил, что российские силы быстро учатся, в то время как в ВСУ адаптируются только солдаты на передовой.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал, что вместо контрнаступления получился провал. В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
СМИ: в НАТО сделали прогноз о сроках нового контрнаступления ВСУ
24 февраля, 15:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала