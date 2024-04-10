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Байден рассказал, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:56 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/konflikt-1939215093.html
Байден рассказал, когда закончится конфликт на Украине
Байден рассказал, когда закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 10.04.2024
Байден рассказал, когда закончится конфликт на Украине
Американский президент Джо Байден выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T21:56
2024-04-10T21:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
майк джонсон
джо байден
фумио кисида
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Американский президент Джо Байден выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву. "Война на Украине закончится тогда, когда лидер палаты представителей позволит проголосовать. Существует подавляющая поддержка Украины у большинства демократов и республиканцев. Голосование должно быть сейчас же", - заявил он на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой. При этом американский лидер проигнорировал неоднократно повторенный вопрос журналистов о том, есть ли у США план по установлению мира на Украине. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул в апреле. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Джонсону может грозить бунт однопартийцев, недовольных поддержкой Украины. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240410/senator-1939202199.html
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в мире, украина, сша, киев, майк джонсон, джо байден, фумио кисида, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Майк Джонсон, Джо Байден, Фумио Кисида, НАТО
Байден рассказал, когда закончится конфликт на Украине

Байден уверен, что конфликт на Украине закончится после выделения помощи Киеву

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Американский президент Джо Байден выразил уверенность, что конфликт на Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву.
«
"Война на Украине закончится тогда, когда лидер палаты представителей позволит проголосовать. Существует подавляющая поддержка Украины у большинства демократов и республиканцев. Голосование должно быть сейчас же", - заявил он на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой.
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При этом американский лидер проигнорировал неоднократно повторенный вопрос журналистов о том, есть ли у США план по установлению мира на Украине.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул в апреле. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Джонсону может грозить бунт однопартийцев, недовольных поддержкой Украины. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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