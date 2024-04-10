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Швейцария пригласит на конференцию по Украине около 120 глав государств - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:59 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939185841.html
Швейцария пригласит на конференцию по Украине около 120 глав государств
Швейцария пригласит на конференцию по Украине около 120 глав государств - РИА Новости, 10.04.2024
Швейцария пригласит на конференцию по Украине около 120 глав государств
Около 120 глав государств и правительств будут приглашены на мирную конференцию по Украине в Швейцарии в июне, говорится в опубликованном заявлении на сайте МИД РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:59
2024-04-10T18:59
в мире
россия
украина
москва
владимир хохлов
андрей ермак
сергей лавров
специальная военная операция на украине
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ЖЕНЕВА, 10 апр - РИА Новости. Около 120 глав государств и правительств будут приглашены на мирную конференцию по Украине в Швейцарии в июне, говорится в опубликованном заявлении на сайте МИД страны. "В общей сложности около 120 стран будут приглашены на уровне глав государств и правительств", - сказано в документе. Швейцария проведет в июне мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Накануне пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Швейцарский президент ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932794955.html
https://ria.ru/20240410/ukraina-1939148446.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир хохлов, андрей ермак, сергей лавров, швейцария
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Хохлов, Андрей Ермак, Сергей Лавров, Специальная военная операция на Украине, Швейцария
Швейцария пригласит на конференцию по Украине около 120 глав государств

МИД Швейцарии: около 120 глав государств будут приглашены на саммит по Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВ городе Берн
В городе Берн - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЖЕНЕВА, 10 апр - РИА Новости. Около 120 глав государств и правительств будут приглашены на мирную конференцию по Украине в Швейцарии в июне, говорится в опубликованном заявлении на сайте МИД страны.
"В общей сложности около 120 стран будут приглашены на уровне глав государств и правительств", - сказано в документе.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
МИД России отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии
13 марта, 18:07
Швейцария проведет в июне мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Накануне пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Швейцарский президент ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
Берн - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить Россию на саммит по Украине
17:09
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
Вид на Женеву, Швейцария - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
В Швейцарии рассказали о подготовке мирной конференции по Украине
24 февраля, 13:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ХохловАндрей ЕрмакСергей ЛавровШвейцария
 
 
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