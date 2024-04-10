https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939140861.html

Швейцария определила место и время проведения конференции по Украине

Швейцария определила место и время проведения конференции по Украине - РИА Новости, 10.04.2024

Швейцария определила место и время проведения конференции по Украине

Правительство Швейцарии проведет мирную конференцию по Украине в июне в отеле "Бюргеншток" неподалеку от Люцерна, заявила президент страны Виола Амхерд на... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:44

2024-04-10T16:44

2024-04-10T18:04

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Правительство Швейцарии проведет мирную конференцию по Украине в июне в отеле "Бюргеншток" неподалеку от Люцерна, заявила президент страны Виола Амхерд на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале правительства."Федеральный совет Швейцарии постановил сегодня провести конференцию. Она будет проведена в "Бюргенштоке" в кантоне Нидвальден в июне 2024 года", — сказала она.Амхерд добавила, что приглашения странам-участницам разошлют в ближайшие дни.В свою очередь, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что ни один мирный процесс нельзя осуществить без России, даже если ее представители не будут присутствовать на этом мероприятии. По его словам, Москва рано или поздно должна принять участие в переговорах — для этого Берну нужно подумать, как ее пригласить. Кассис также отметил, что какого-либо соглашения от конференции по Украине ждать не стоит, так как на саммите планируют лишь запустить мирный процесс.Во вторник пресс-секретарь посольства в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла России приглашение для участия в саммите по Украине и ее представители не будут там присутствовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для Москвы. По словам Хохлова, речь в этой ситуации идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.В середине января президент Швейцарии Виола Амхерд сообщала, что Зеленский попросил организовать мирный саммит. Как отмечал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев хочет провести серию саммитов для утверждения "формулы мира". В свою очередь, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис подчеркивал, что альтернативы участию России в урегулировании конфликта нет и проведение конференции без нее невозможно.Глава МИД Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе заявил, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в феврале отметила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для России.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по Украине. По словам Владимира Путина, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужно отказаться от театральных жестов и отменить законодательный запрет на них. Он добавил, что Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности.

https://ria.ru/20240410/sammit-1938977748.html

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938370681.html

https://ria.ru/20240410/peregovory-1939147761.html

https://ria.ru/20240309/peregovory-1931966388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, швейцария, россия, владимир зеленский, владимир хохлов, андрей ермак