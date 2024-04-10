https://ria.ru/20240410/kofeynya-1939130382.html

Бариста из Белгорода открыла свою кофейню благодаря соцконтракту

Бариста из Белгорода открыла свою кофейню благодаря соцконтракту - РИА Новости, 10.04.2024

Бариста из Белгорода открыла свою кофейню благодаря соцконтракту

Бариста из Белгорода Алина Щербаченко благодаря программе "Содействие" открыла свою кофейню, на полученные средства девушка купила расходные материалы, посуду,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:28

2024-04-10T16:28

2024-04-10T16:28

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бариста из Белгорода Алина Щербаченко благодаря программе "Содействие" открыла свою кофейню, на полученные средства девушка купила расходные материалы, посуду, оборудование для свежевыжатых соков, холодильники и всю мебель, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области. До этого девушка работала в должности бариста, затем управляющей, но мечтала открыть свое дело. Кофейня Алины Щербаченко предлагает альтернативный выбор кофе, чая, свежевыжатых соков и различных десертов на любой вкус. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Этот вид поддержки помогает гражданам получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.

https://ria.ru/20240410/produktsiya-1939090585.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , вячеслав гладков, белгородская область