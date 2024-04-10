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Бариста из Белгорода открыла свою кофейню благодаря соцконтракту - РИА Новости, 10.04.2024
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16:28 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/kofeynya-1939130382.html
Бариста из Белгорода открыла свою кофейню благодаря соцконтракту
Бариста из Белгорода открыла свою кофейню благодаря соцконтракту - РИА Новости, 10.04.2024
Бариста из Белгорода открыла свою кофейню благодаря соцконтракту
Бариста из Белгорода Алина Щербаченко благодаря программе "Содействие" открыла свою кофейню, на полученные средства девушка купила расходные материалы, посуду,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:28
2024-04-10T16:28
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бариста из Белгорода Алина Щербаченко благодаря программе "Содействие" открыла свою кофейню, на полученные средства девушка купила расходные материалы, посуду, оборудование для свежевыжатых соков, холодильники и всю мебель, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области. До этого девушка работала в должности бариста, затем управляющей, но мечтала открыть свое дело. Кофейня Алины Щербаченко предлагает альтернативный выбор кофе, чая, свежевыжатых соков и различных десертов на любой вкус. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Этот вид поддержки помогает гражданам получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , вячеслав гладков, белгородская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Вячеслав Гладков, Белгородская область

Бариста из Белгорода открыла свою кофейню благодаря соцконтракту

© Фото : правительство Белгородской областиБариста из Белгорода открыла свою кофейню благодаря соцконтракту
Бариста из Белгорода открыла свою кофейню благодаря соцконтракту - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : правительство Белгородской области
Бариста из Белгорода открыла свою кофейню благодаря соцконтракту
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бариста из Белгорода Алина Щербаченко благодаря программе "Содействие" открыла свою кофейню, на полученные средства девушка купила расходные материалы, посуду, оборудование для свежевыжатых соков, холодильники и всю мебель, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.
До этого девушка работала в должности бариста, затем управляющей, но мечтала открыть свое дело.
Около 2 тонн пермской продукции продали на выставке Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Около 2 тонн пермской продукции продали на выставке "Россия" в Москве
14:21
Кофейня Алины Щербаченко предлагает альтернативный выбор кофе, чая, свежевыжатых соков и различных десертов на любой вкус.
Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Этот вид поддержки помогает гражданам получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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