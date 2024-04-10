https://ria.ru/20240410/kofeynya-1939130382.html
Бариста из Белгорода открыла свою кофейню благодаря соцконтракту
Бариста из Белгорода открыла свою кофейню благодаря соцконтракту - РИА Новости, 10.04.2024
Бариста из Белгорода открыла свою кофейню благодаря соцконтракту
Бариста из Белгорода Алина Щербаченко благодаря программе "Содействие" открыла свою кофейню, на полученные средства девушка купила расходные материалы, посуду,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:28
2024-04-10T16:28
2024-04-10T16:28
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
вячеслав гладков
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939132944_0:475:867:963_1920x0_80_0_0_8e1846492ee2416dd8bc74447fdcaeba.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бариста из Белгорода Алина Щербаченко благодаря программе "Содействие" открыла свою кофейню, на полученные средства девушка купила расходные материалы, посуду, оборудование для свежевыжатых соков, холодильники и всю мебель, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области. До этого девушка работала в должности бариста, затем управляющей, но мечтала открыть свое дело. Кофейня Алины Щербаченко предлагает альтернативный выбор кофе, чая, свежевыжатых соков и различных десертов на любой вкус. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Этот вид поддержки помогает гражданам получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.
https://ria.ru/20240410/produktsiya-1939090585.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939132944_0:394:867:1044_1920x0_80_0_0_dbe6c33cb2d90e204c033a4651debdb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , вячеслав гладков, белгородская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Вячеслав Гладков, Белгородская область
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бариста из Белгорода Алина Щербаченко благодаря программе "Содействие" открыла свою кофейню, на полученные средства девушка купила расходные материалы, посуду, оборудование для свежевыжатых соков, холодильники и всю мебель, сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.
До этого девушка работала в должности бариста, затем управляющей, но мечтала открыть свое дело.
Кофейня Алины Щербаченко предлагает альтернативный выбор кофе, чая, свежевыжатых соков и различных десертов на любой вкус.
Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова
. Этот вид поддержки помогает гражданам получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.