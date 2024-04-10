https://ria.ru/20240410/kiberbezopasnost-1939123695.html
В МИД объяснили невозможность диалога с США по кибербезопасности
В МИД объяснили невозможность диалога с США по кибербезопасности - РИА Новости, 10.04.2024
В МИД объяснили невозможность диалога с США по кибербезопасности
Диалога с Вашингтоном, который хочет нанести Москве стратегическое поражение, по вопросам кибербезопасности быть сейчас не может, заявил директор департамента... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:00
2024-04-10T16:00
2024-04-10T16:00
россия
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в мире
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Диалога с Вашингтоном, который хочет нанести Москве стратегическое поражение, по вопросам кибербезопасности быть сейчас не может, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов, комментируя такую возможность. "Какой диалог может быть со страной, которая хочет нанести России стратегическое поражение? Диалог о чем? Об этом? Конечно, нет. Диалог на эту тему невозможен", - сказал он журналистам. "Цель США в сфере ИКТ - нанести нам поражение с помощью некинетических средств, то есть с помощью ИКТ. Тут невозможно ни о чем договариваться", - добавил Люкманов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, кибербезопасность, в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Кибербезопасность, В мире, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД объяснили невозможность диалога с США по кибербезопасности
МИД России: диалога по кибербезопасности с США сейчас быть не может