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В МИД объяснили невозможность диалога с США по кибербезопасности - РИА Новости, 10.04.2024
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16:00 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/kiberbezopasnost-1939123695.html
В МИД объяснили невозможность диалога с США по кибербезопасности
В МИД объяснили невозможность диалога с США по кибербезопасности - РИА Новости, 10.04.2024
В МИД объяснили невозможность диалога с США по кибербезопасности
Диалога с Вашингтоном, который хочет нанести Москве стратегическое поражение, по вопросам кибербезопасности быть сейчас не может, заявил директор департамента... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:00
2024-04-10T16:00
россия
москва
кибербезопасность
в мире
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Диалога с Вашингтоном, который хочет нанести Москве стратегическое поражение, по вопросам кибербезопасности быть сейчас не может, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов, комментируя такую возможность. "Какой диалог может быть со страной, которая хочет нанести России стратегическое поражение? Диалог о чем? Об этом? Конечно, нет. Диалог на эту тему невозможен", - сказал он журналистам. "Цель США в сфере ИКТ - нанести нам поражение с помощью некинетических средств, то есть с помощью ИКТ. Тут невозможно ни о чем договариваться", - добавил Люкманов.
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россия, москва, кибербезопасность, в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Кибербезопасность, В мире, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД объяснили невозможность диалога с США по кибербезопасности

МИД России: диалога по кибербезопасности с США сейчас быть не может

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Диалога с Вашингтоном, который хочет нанести Москве стратегическое поражение, по вопросам кибербезопасности быть сейчас не может, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов, комментируя такую возможность.
«
"Какой диалог может быть со страной, которая хочет нанести России стратегическое поражение? Диалог о чем? Об этом? Конечно, нет. Диалог на эту тему невозможен", - сказал он журналистам.
"Цель США в сфере ИКТ - нанести нам поражение с помощью некинетических средств, то есть с помощью ИКТ. Тут невозможно ни о чем договариваться", - добавил Люкманов.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
В МИД назвали причину остановки кибердиалога России и США
5 января, 08:10
 
РоссияМоскваКибербезопасностьВ миреСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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