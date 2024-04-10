Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал Макрона доказать заявления о кибератаках из России - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/kiberataki-1939187504.html
МИД призвал Макрона доказать заявления о кибератаках из России
МИД призвал Макрона доказать заявления о кибератаках из России - РИА Новости, 10.04.2024
МИД призвал Макрона доказать заявления о кибератаках из России
Конкретные факты и взаимодействие профильных ведомств, а не лозунги нужны в вопросах информационной безопасности, сказал РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:06
2024-04-10T19:06
россия
эммануэль макрон
чехия
франция
технологии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935022886_638:326:3071:1695_1920x0_80_0_0_c50171b73bffb2a39b8d0b31a1f6aae3.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Конкретные факты и взаимодействие профильных ведомств, а не лозунги нужны в вопросах информационной безопасности, сказал РИА Новости спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов, комментируя заявления представителей Запада о российских атаках в информационной среде. Министр транспорта Чехии Мартин Купка в интервью Financial Times сказал, что Россия с начала спецоперации предприняла "тысячи попыток" ослабить системы чешской транспортной инфраструктуры. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что не сомневается в возможности информационных атак России против Франции во время предстоящей Олимпиады. "В вопросах информационной безопасности и выяснения источников компьютерных атак требуются не лозунги, а конкретные доказательства и взаимодействие с участием компетентных ведомств", - сказал Люкманов агентству на полях мероприятия в дискуссионном клубе "Валдай", комментируя заявления Макрона и чешского министра. Ранее Люкманов рассказал агентству, что сотрудничество с Западом в сфере информбезопасности было свёрнуто ещё до 2022 года, а после начала СВО государства НАТО помогают украинским хакерам, параллельно раздувая миф о российской киберагрессии. Россия не будет ждать, пока Европа осознает пользу взаимодействия в этой сфере - Москва сосредоточена на развитии сотрудничества со странами, не входящими в антироссийский проект Вашингтона. Обвинения в адрес России в кибератаках звучат часто, но никогда не подкрепляются аргументацией, они являются абсолютно голословными и неприемлемыми, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления чешского министра и французского президента.
https://ria.ru/20240331/germaniya-1936969091.html
https://ria.ru/20240318/kiberataki-1934086974.html
россия
чехия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935022886_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0b284236b33546f9b52dda3ce653c5c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эммануэль макрон, чехия, франция, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Эммануэль Макрон, Чехия, Франция, Технологии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД призвал Макрона доказать заявления о кибератаках из России

Глава департамента МИД России призвал Макрона доказать заявления о кибератаках

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Конкретные факты и взаимодействие профильных ведомств, а не лозунги нужны в вопросах информационной безопасности, сказал РИА Новости спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов, комментируя заявления представителей Запада о российских атаках в информационной среде.
Министр транспорта Чехии Мартин Купка в интервью Financial Times сказал, что Россия с начала спецоперации предприняла "тысячи попыток" ослабить системы чешской транспортной инфраструктуры. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что не сомневается в возможности информационных атак России против Франции во время предстоящей Олимпиады.
Программист за компьютером - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
В Германии заявили о неготовности противостоять киберугрозам
31 марта, 17:46
"В вопросах информационной безопасности и выяснения источников компьютерных атак требуются не лозунги, а конкретные доказательства и взаимодействие с участием компетентных ведомств", - сказал Люкманов агентству на полях мероприятия в дискуссионном клубе "Валдай", комментируя заявления Макрона и чешского министра.
Ранее Люкманов рассказал агентству, что сотрудничество с Западом в сфере информбезопасности было свёрнуто ещё до 2022 года, а после начала СВО государства НАТО помогают украинским хакерам, параллельно раздувая миф о российской киберагрессии. Россия не будет ждать, пока Европа осознает пользу взаимодействия в этой сфере - Москва сосредоточена на развитии сотрудничества со странами, не входящими в антироссийский проект Вашингтона.
Обвинения в адрес России в кибератаках звучат часто, но никогда не подкрепляются аргументацией, они являются абсолютно голословными и неприемлемыми, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления чешского министра и французского президента.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
РКН рассказал, из каких стран совершали кибератаки во время выборов
18 марта, 18:56
 
РоссияЭммануэль МакронЧехияФранцияТехнологииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала