https://ria.ru/20240410/kiberataki-1939187504.html

МИД призвал Макрона доказать заявления о кибератаках из России

МИД призвал Макрона доказать заявления о кибератаках из России - РИА Новости, 10.04.2024

МИД призвал Макрона доказать заявления о кибератаках из России

Конкретные факты и взаимодействие профильных ведомств, а не лозунги нужны в вопросах информационной безопасности, сказал РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T19:06

2024-04-10T19:06

2024-04-10T19:06

россия

эммануэль макрон

чехия

франция

технологии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Конкретные факты и взаимодействие профильных ведомств, а не лозунги нужны в вопросах информационной безопасности, сказал РИА Новости спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов, комментируя заявления представителей Запада о российских атаках в информационной среде. Министр транспорта Чехии Мартин Купка в интервью Financial Times сказал, что Россия с начала спецоперации предприняла "тысячи попыток" ослабить системы чешской транспортной инфраструктуры. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что не сомневается в возможности информационных атак России против Франции во время предстоящей Олимпиады. "В вопросах информационной безопасности и выяснения источников компьютерных атак требуются не лозунги, а конкретные доказательства и взаимодействие с участием компетентных ведомств", - сказал Люкманов агентству на полях мероприятия в дискуссионном клубе "Валдай", комментируя заявления Макрона и чешского министра. Ранее Люкманов рассказал агентству, что сотрудничество с Западом в сфере информбезопасности было свёрнуто ещё до 2022 года, а после начала СВО государства НАТО помогают украинским хакерам, параллельно раздувая миф о российской киберагрессии. Россия не будет ждать, пока Европа осознает пользу взаимодействия в этой сфере - Москва сосредоточена на развитии сотрудничества со странами, не входящими в антироссийский проект Вашингтона. Обвинения в адрес России в кибератаках звучат часто, но никогда не подкрепляются аргументацией, они являются абсолютно голословными и неприемлемыми, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления чешского министра и французского президента.

https://ria.ru/20240331/germaniya-1936969091.html

https://ria.ru/20240318/kiberataki-1934086974.html

россия

чехия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, эммануэль макрон, чехия, франция, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)