МИД призвал Макрона доказать заявления о кибератаках из России
Глава департамента МИД России призвал Макрона доказать заявления о кибератаках
© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Конкретные факты и взаимодействие профильных ведомств, а не лозунги нужны в вопросах информационной безопасности, сказал РИА Новости спецпредставитель президента, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов, комментируя заявления представителей Запада о российских атаках в информационной среде.
Министр транспорта Чехии Мартин Купка в интервью Financial Times сказал, что Россия с начала спецоперации предприняла "тысячи попыток" ослабить системы чешской транспортной инфраструктуры. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что не сомневается в возможности информационных атак России против Франции во время предстоящей Олимпиады.
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"В вопросах информационной безопасности и выяснения источников компьютерных атак требуются не лозунги, а конкретные доказательства и взаимодействие с участием компетентных ведомств", - сказал Люкманов агентству на полях мероприятия в дискуссионном клубе "Валдай", комментируя заявления Макрона и чешского министра.
Ранее Люкманов рассказал агентству, что сотрудничество с Западом в сфере информбезопасности было свёрнуто ещё до 2022 года, а после начала СВО государства НАТО помогают украинским хакерам, параллельно раздувая миф о российской киберагрессии. Россия не будет ждать, пока Европа осознает пользу взаимодействия в этой сфере - Москва сосредоточена на развитии сотрудничества со странами, не входящими в антироссийский проект Вашингтона.
Обвинения в адрес России в кибератаках звучат часто, но никогда не подкрепляются аргументацией, они являются абсолютно голословными и неприемлемыми, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления чешского министра и французского президента.