Рейтинг@Mail.ru
Украина ежедневно кибератакует российские системы, заявил МИД России - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 10.04.2024 (обновлено: 15:43 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/kiberataki-1939116439.html
Украина ежедневно кибератакует российские системы, заявил МИД России
Украина ежедневно кибератакует российские системы, заявил МИД России - РИА Новости, 10.04.2024
Украина ежедневно кибератакует российские системы, заявил МИД России
Москва фиксирует ежедневные кибератаки против России, в первую очередь против граждан, с территории Украины, заявил глава департамента международной... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:36
2024-04-10T15:43
украина
россия
технологии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861226604_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cb1f2e30507af6e09c4141c8cf8436d.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва фиксирует ежедневные кибератаки против России, в первую очередь против граждан, с территории Украины, заявил глава департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов."Они происходят ежедневно, и главный плацдарм для таких атак, в первую очередь против граждан, - это Незалежная, ее территория. Есть при поддержке западных спецслужб... так называемая IT-армия", - сказал Люкманов журналистам.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861226604_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_532b83a28792bb49ec6b79f2cf19f195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Украина, Россия, Технологии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Украина ежедневно кибератакует российские системы, заявил МИД России

МИД: Россия ежедневно фиксирует кибератаки на системы со стороны Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва фиксирует ежедневные кибератаки против России, в первую очередь против граждан, с территории Украины, заявил глава департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
"Они происходят ежедневно, и главный плацдарм для таких атак, в первую очередь против граждан, - это Незалежная, ее территория. Есть при поддержке западных спецслужб... так называемая IT-армия", - сказал Люкманов журналистам.
Российский военнослужащий ведет боевую работу в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Украина снова победила Россию в интернете
12 марта, 18:55
 
УкраинаРоссияТехнологииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала