https://ria.ru/20240410/kiberataki-1939116439.html

Украина ежедневно кибератакует российские системы, заявил МИД России

Украина ежедневно кибератакует российские системы, заявил МИД России - РИА Новости, 10.04.2024

Украина ежедневно кибератакует российские системы, заявил МИД России

Москва фиксирует ежедневные кибератаки против России, в первую очередь против граждан, с территории Украины, заявил глава департамента международной... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:36

2024-04-10T15:36

2024-04-10T15:43

украина

россия

технологии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва фиксирует ежедневные кибератаки против России, в первую очередь против граждан, с территории Украины, заявил глава департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов."Они происходят ежедневно, и главный плацдарм для таких атак, в первую очередь против граждан, - это Незалежная, ее территория. Есть при поддержке западных спецслужб... так называемая IT-армия", - сказал Люкманов журналистам.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)