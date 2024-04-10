https://ria.ru/20240410/kiberataki-1939116439.html
Украина ежедневно кибератакует российские системы, заявил МИД России
Украина ежедневно кибератакует российские системы, заявил МИД России - РИА Новости, 10.04.2024
Украина ежедневно кибератакует российские системы, заявил МИД России
Москва фиксирует ежедневные кибератаки против России, в первую очередь против граждан, с территории Украины, заявил глава департамента международной... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:36
2024-04-10T15:36
2024-04-10T15:43
украина
россия
технологии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Москва фиксирует ежедневные кибератаки против России, в первую очередь против граждан, с территории Украины, заявил глава департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов."Они происходят ежедневно, и главный плацдарм для таких атак, в первую очередь против граждан, - это Незалежная, ее территория. Есть при поддержке западных спецслужб... так называемая IT-армия", - сказал Люкманов журналистам.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Украина, Россия, Технологии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Украина ежедневно кибератакует российские системы, заявил МИД России
МИД: Россия ежедневно фиксирует кибератаки на системы со стороны Украины