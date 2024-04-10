https://ria.ru/20240410/khranilischa-1939199683.html

Бывшая немецкая "дочка" "Газпрома" хочет использовать хранилища на Украине

Бывшая немецкая "дочка" "Газпрома" хочет использовать хранилища на Украине - РИА Новости, 10.04.2024

Бывшая немецкая "дочка" "Газпрома" хочет использовать хранилища на Украине

Немецкая компания SEFE, которая ранее являлась дочерней компанией "Газпрома", рассматривает возможность снова начать использовать газовые хранилища Украины,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T20:12

2024-04-10T20:12

2024-04-10T20:23

украина

экономика

германия

швейцария

газпром

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Немецкая компания SEFE, которая ранее являлась дочерней компанией "Газпрома", рассматривает возможность снова начать использовать газовые хранилища Украины, заявил коммерческий директор SEFE Фредерик Барно. В частности, он сказал, что в последний раз компания хранила газ на Украине несколько месяцев назад и не уточнил, когда именно SEFE планирует вернуться к этой практике. "Мы действительно хотим работать с Украиной, потому что это большой рынок", - сказал Барно на полях саммита FT Commodities в Швейцарии, его слова приводит агентство Bloomberg. "Если мы найдем способы работать вместе, чтобы способствовать лучшей интеграции украинского газа, а также электроэнергии в европейские сети, мы это сделаем", - продолжил он. При этом Барно признал, что в настоящее время существуют определенные риски украинским хранилищам газа, связанные с продолжающимися боевыми действиями. "Мы стремимся к более активному сотрудничеству с Украиной, потому что после войны она станет одной из ключевых стран для энергетики Европы", - добавил Барно. "Газпром" 31 марта 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в Securing Energy for Europe (SEFE). В сентябре того же года Германия объявила о национализации компании.

https://ria.ru/20240319/gaz-1934142021.html

https://ria.ru/20240304/gas-1931103972.html

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

украина, экономика, германия, швейцария, газпром