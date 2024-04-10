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Бывшая немецкая "дочка" "Газпрома" хочет использовать хранилища на Украине - РИА Новости, 10.04.2024
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20:12 10.04.2024 (обновлено: 20:23 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/khranilischa-1939199683.html
Бывшая немецкая "дочка" "Газпрома" хочет использовать хранилища на Украине
Бывшая немецкая "дочка" "Газпрома" хочет использовать хранилища на Украине - РИА Новости, 10.04.2024
Бывшая немецкая "дочка" "Газпрома" хочет использовать хранилища на Украине
Немецкая компания SEFE, которая ранее являлась дочерней компанией "Газпрома", рассматривает возможность снова начать использовать газовые хранилища Украины,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T20:12
2024-04-10T20:23
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экономика
германия
швейцария
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Немецкая компания SEFE, которая ранее являлась дочерней компанией "Газпрома", рассматривает возможность снова начать использовать газовые хранилища Украины, заявил коммерческий директор SEFE Фредерик Барно. В частности, он сказал, что в последний раз компания хранила газ на Украине несколько месяцев назад и не уточнил, когда именно SEFE планирует вернуться к этой практике. "Мы действительно хотим работать с Украиной, потому что это большой рынок", - сказал Барно на полях саммита FT Commodities в Швейцарии, его слова приводит агентство Bloomberg. "Если мы найдем способы работать вместе, чтобы способствовать лучшей интеграции украинского газа, а также электроэнергии в европейские сети, мы это сделаем", - продолжил он. При этом Барно признал, что в настоящее время существуют определенные риски украинским хранилищам газа, связанные с продолжающимися боевыми действиями. "Мы стремимся к более активному сотрудничеству с Украиной, потому что после войны она станет одной из ключевых стран для энергетики Европы", - добавил Барно. "Газпром" 31 марта 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing &amp; Trading Ltd. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в Securing Energy for Europe (SEFE). В сентябре того же года Германия объявила о национализации компании.
https://ria.ru/20240319/gaz-1934142021.html
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украина, экономика, германия, швейцария, газпром
Украина, Экономика, Германия, Швейцария, Газпром
Бывшая немецкая "дочка" "Газпрома" хочет использовать хранилища на Украине

Бывшая "дочка" "Газпрома" SEFE из ФРГ хочет использовать хранилища на Украине

© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Предприятие "Нафтогаза Украины"
Предприятие Нафтогаза Украины - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"
Предприятие "Нафтогаза Украины". Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Немецкая компания SEFE, которая ранее являлась дочерней компанией "Газпрома", рассматривает возможность снова начать использовать газовые хранилища Украины, заявил коммерческий директор SEFE Фредерик Барно.
В частности, он сказал, что в последний раз компания хранила газ на Украине несколько месяцев назад и не уточнил, когда именно SEFE планирует вернуться к этой практике.
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"Мы действительно хотим работать с Украиной, потому что это большой рынок", - сказал Барно на полях саммита FT Commodities в Швейцарии, его слова приводит агентство Bloomberg. "Если мы найдем способы работать вместе, чтобы способствовать лучшей интеграции украинского газа, а также электроэнергии в европейские сети, мы это сделаем", - продолжил он.
При этом Барно признал, что в настоящее время существуют определенные риски украинским хранилищам газа, связанные с продолжающимися боевыми действиями.
"Мы стремимся к более активному сотрудничеству с Украиной, потому что после войны она станет одной из ключевых стран для энергетики Европы", - добавил Барно.
"Газпром" 31 марта 2022 года прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в Securing Energy for Europe (SEFE). В сентябре того же года Германия объявила о национализации компании.
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