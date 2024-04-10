https://ria.ru/20240410/kherson-1939130078.html

В Херсонской области объявили авиационную опасность

В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 10.04.2024

В Херсонской области объявили авиационную опасность

Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:10

2024-04-10T16:10

2024-04-10T16:17

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым."В Херсонской области объявлена авиационная опасность", - говорится в сообщении.Опасность объявлена в 16.07 мск.

https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html

херсонская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , происшествия