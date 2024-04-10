https://ria.ru/20240410/kherson-1939130078.html
В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 10.04.2024
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:10
2024-04-10T16:10
2024-04-10T16:17
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым."В Херсонской области объявлена авиационная опасность", - говорится в сообщении.Опасность объявлена в 16.07 мск.
https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия
Херсонская область , Происшествия
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Оперативный канал: в Херсонской области объявили авиационную опасность