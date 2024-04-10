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Ростовское предприятие изготовило около 30 тысяч изделий из керамики - РИА Новости, 10.04.2024
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17:49 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/keramika-1939163373.html
Ростовское предприятие изготовило около 30 тысяч изделий из керамики
Ростовское предприятие изготовило около 30 тысяч изделий из керамики - РИА Новости, 10.04.2024
Ростовское предприятие изготовило около 30 тысяч изделий из керамики
Предприятие "Семикаракорская керамика" с начала года увеличило объем производства на 10%, компания произвела за первый квартал этого года 30 тысяч различных... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:49
2024-04-10T17:49
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Предприятие "Семикаракорская керамика" с начала года увеличило объем производства на 10%, компания произвела за первый квартал этого года 30 тысяч различных изделий, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. "Номенклатура производства ежегодно пополняется новыми видами продукции. Сегодня "Семикаракорская керамика" - единственное в регионе и одно из молодых в стране, имеющие статус "предприятие народного художественного промысла", - сказал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что 126 изделий донского производства зарегистрировано на очередном заседании экспертного совета при министерстве промышленности и торговли РФ в качестве образцов изделий народных художественных промыслов. Кроме того, "Семикаракорская керамика" ежегодно подтверждает статус образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства на федеральном уровне. Савельев также добавил, что сейчас порядка 200 специалистов трудятся над созданием изделий из фаянса.
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Ростовское предприятие изготовило около 30 тысяч изделий из керамики

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГончар за работой
Гончар за работой - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Предприятие "Семикаракорская керамика" с начала года увеличило объем производства на 10%, компания произвела за первый квартал этого года 30 тысяч различных изделий, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
«
"Номенклатура производства ежегодно пополняется новыми видами продукции. Сегодня "Семикаракорская керамика" - единственное в регионе и одно из молодых в стране, имеющие статус "предприятие народного художественного промысла", - сказал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что 126 изделий донского производства зарегистрировано на очередном заседании экспертного совета при министерстве промышленности и торговли РФ в качестве образцов изделий народных художественных промыслов.
Кроме того, "Семикаракорская керамика" ежегодно подтверждает статус образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства на федеральном уровне.
Савельев также добавил, что сейчас порядка 200 специалистов трудятся над созданием изделий из фаянса.
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