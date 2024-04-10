https://ria.ru/20240410/keramika-1939163373.html

Ростовское предприятие изготовило около 30 тысяч изделий из керамики

Ростовское предприятие изготовило около 30 тысяч изделий из керамики - РИА Новости, 10.04.2024

Ростовское предприятие изготовило около 30 тысяч изделий из керамики

Предприятие "Семикаракорская керамика" с начала года увеличило объем производства на 10%, компания произвела за первый квартал этого года 30 тысяч различных... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:49

2024-04-10T17:49

2024-04-10T17:49

твой бизнес

ростовская область

россия

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939163134_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6dd516026a11a6271e8839c5bb3fa8fb.jpg

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Предприятие "Семикаракорская керамика" с начала года увеличило объем производства на 10%, компания произвела за первый квартал этого года 30 тысяч различных изделий, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. "Номенклатура производства ежегодно пополняется новыми видами продукции. Сегодня "Семикаракорская керамика" - единственное в регионе и одно из молодых в стране, имеющие статус "предприятие народного художественного промысла", - сказал министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что 126 изделий донского производства зарегистрировано на очередном заседании экспертного совета при министерстве промышленности и торговли РФ в качестве образцов изделий народных художественных промыслов. Кроме того, "Семикаракорская керамика" ежегодно подтверждает статус образцов изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства на федеральном уровне. Савельев также добавил, что сейчас порядка 200 специалистов трудятся над созданием изделий из фаянса.

https://ria.ru/20240409/kompozity-1938879968.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, россия, твой бизнес – новости