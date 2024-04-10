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СМИ: в США хотят запретить пользоваться программами "Касперского" - РИА Новости, 10.04.2024
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02:49 10.04.2024 (обновлено: 12:03 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/kasperskiy-1938972009.html
СМИ: в США хотят запретить пользоваться программами "Касперского"
СМИ: в США хотят запретить пользоваться программами "Касперского" - РИА Новости, 10.04.2024
СМИ: в США хотят запретить пользоваться программами "Касперского"
Администрация США намерена запретить американским гражданам и предприятиям использовать любое программное обеспечение, созданное "Лабораторией Касперского", из... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T02:49
2024-04-10T12:03
в мире
сша
лаборатория касперского
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Администрация США намерена запретить американским гражданам и предприятиям использовать любое программное обеспечение, созданное "Лабораторией Касперского", из соображений национальной безопасности, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные с данным решением источники.По его данным, это решение, вероятнее всего, вступит в силу уже в следующем месяце. Телеканал отмечает, что правительственным структурам США уже запрещено пользоваться ПО российского разработчика, однако аналогичный запрет для частных компаний и граждан будет иметь "беспрецедентный характер".Ограничения, как ожидается, будут выпущены по линии Министерства торговли США.
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в мире, сша, лаборатория касперского
В мире, США, Лаборатория Касперского
СМИ: в США хотят запретить пользоваться программами "Касперского"

CNN: в США хотят запретить пользоваться программами "Лаборатории Касперского"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВывеска у здания компании "Лаборатория Касперского"
Вывеска у здания компании Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вывеска у здания компании "Лаборатория Касперского". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Администрация США намерена запретить американским гражданам и предприятиям использовать любое программное обеспечение, созданное "Лабораторией Касперского", из соображений национальной безопасности, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные с данным решением источники.
По его данным, это решение, вероятнее всего, вступит в силу уже в следующем месяце. Телеканал отмечает, что правительственным структурам США уже запрещено пользоваться ПО российского разработчика, однако аналогичный запрет для частных компаний и граждан будет иметь "беспрецедентный характер".
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Ограничения, как ожидается, будут выпущены по линии Министерства торговли США.
 
В миреСШАЛаборатория Касперского
 
 
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