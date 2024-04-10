https://ria.ru/20240410/kasperskiy-1938972009.html

СМИ: в США хотят запретить пользоваться программами "Касперского"

СМИ: в США хотят запретить пользоваться программами "Касперского" - РИА Новости, 10.04.2024

СМИ: в США хотят запретить пользоваться программами "Касперского"

Администрация США намерена запретить американским гражданам и предприятиям использовать любое программное обеспечение, созданное "Лабораторией Касперского", из... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T02:49

2024-04-10T02:49

2024-04-10T12:03

в мире

сша

лаборатория касперского

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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Администрация США намерена запретить американским гражданам и предприятиям использовать любое программное обеспечение, созданное "Лабораторией Касперского", из соображений национальной безопасности, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные с данным решением источники.По его данным, это решение, вероятнее всего, вступит в силу уже в следующем месяце. Телеканал отмечает, что правительственным структурам США уже запрещено пользоваться ПО российского разработчика, однако аналогичный запрет для частных компаний и граждан будет иметь "беспрецедентный характер".Ограничения, как ожидается, будут выпущены по линии Министерства торговли США.

https://ria.ru/20230925/kasperskiy-1898007625.html

сша

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в мире, сша, лаборатория касперского