https://ria.ru/20240410/kasperskiy-1938972009.html
СМИ: в США хотят запретить пользоваться программами "Касперского"
СМИ: в США хотят запретить пользоваться программами "Касперского" - РИА Новости, 10.04.2024
СМИ: в США хотят запретить пользоваться программами "Касперского"
Администрация США намерена запретить американским гражданам и предприятиям использовать любое программное обеспечение, созданное "Лабораторией Касперского", из... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T02:49
2024-04-10T02:49
2024-04-10T12:03
в мире
сша
лаборатория касперского
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости. Администрация США намерена запретить американским гражданам и предприятиям использовать любое программное обеспечение, созданное "Лабораторией Касперского", из соображений национальной безопасности, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные с данным решением источники.По его данным, это решение, вероятнее всего, вступит в силу уже в следующем месяце. Телеканал отмечает, что правительственным структурам США уже запрещено пользоваться ПО российского разработчика, однако аналогичный запрет для частных компаний и граждан будет иметь "беспрецедентный характер".Ограничения, как ожидается, будут выпущены по линии Министерства торговли США.
https://ria.ru/20230925/kasperskiy-1898007625.html
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в мире, сша, лаборатория касперского
В мире, США, Лаборатория Касперского
СМИ: в США хотят запретить пользоваться программами "Касперского"
CNN: в США хотят запретить пользоваться программами "Лаборатории Касперского"