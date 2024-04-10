https://ria.ru/20240410/kapremont-1939073559.html

Гладков рассказал о капремонте более чем 200 белгородских домов в 2024 году

Гладков рассказал о капремонте более чем 200 белгородских домов в 2024 году - РИА Новости, 10.04.2024

Гладков рассказал о капремонте более чем 200 белгородских домов в 2024 году

В Белгородской области в этом году будут отремонтированы 208 многоквартирных домов, где проживают почти 30 тысяч человек, а принимать работы будут собственники... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:21

2024-04-10T13:21

2024-04-10T13:21

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

жилье

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БЕЛГОРОД, 10 апр – РИА Новости. В Белгородской области в этом году будут отремонтированы 208 многоквартирных домов, где проживают почти 30 тысяч человек, а принимать работы будут собственники квартир, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Напомню, что два года назад мы договаривались о том, что качество выполненных работ принимается жителями, собственниками многоквартирных домов на общих собраниях. В этом году мы такую практику продолжим, потому что мне кажется, что это очень правильное было совместное решение", - отметил белгородский губернатор, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства региона. Глава области отметил, что на сегодняшний день уже начались работы по капремонту 208 многоквартирных домов по всей области. Обновят жилье в Белгороде, Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском, Яковлевском городских округах, а также в домах Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Ивнянского, Корочанского, Красногвардейского, Краснояружского, Прохоровского, Ракитянского, Чернянского, Ровеньского районов. Как отметили в правительстве региона, капремонт в 202 многоквартирных домах будет проводиться за счёт средств собственников, сформированных на счёте регионального оператора – 1,3 миллиарда рублей. А еще в шести жилых зданиях по поручению губернатора будет выполнен капремонт за счет бюджета Белгородской области – на эти цели предусмотрено 509,8 миллиона рублей. В общей сложности свои жилищные условия улучшат 29,7 тысячи жителей региона.

https://ria.ru/20240409/fermy-1938781653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белгород, вячеслав гладков, жилье