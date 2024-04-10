https://ria.ru/20240410/kapremont-1939073559.html
Гладков рассказал о капремонте более чем 200 белгородских домов в 2024 году
Гладков рассказал о капремонте более чем 200 белгородских домов в 2024 году - РИА Новости, 10.04.2024
Гладков рассказал о капремонте более чем 200 белгородских домов в 2024 году
В Белгородской области в этом году будут отремонтированы 208 многоквартирных домов, где проживают почти 30 тысяч человек, а принимать работы будут собственники... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:21
2024-04-10T13:21
2024-04-10T13:21
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918494426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc09acc2e7a1ddbefff7ac96d3e66a93.jpg
БЕЛГОРОД, 10 апр – РИА Новости. В Белгородской области в этом году будут отремонтированы 208 многоквартирных домов, где проживают почти 30 тысяч человек, а принимать работы будут собственники квартир, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Напомню, что два года назад мы договаривались о том, что качество выполненных работ принимается жителями, собственниками многоквартирных домов на общих собраниях. В этом году мы такую практику продолжим, потому что мне кажется, что это очень правильное было совместное решение", - отметил белгородский губернатор, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства региона. Глава области отметил, что на сегодняшний день уже начались работы по капремонту 208 многоквартирных домов по всей области. Обновят жилье в Белгороде, Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском, Яковлевском городских округах, а также в домах Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Ивнянского, Корочанского, Красногвардейского, Краснояружского, Прохоровского, Ракитянского, Чернянского, Ровеньского районов. Как отметили в правительстве региона, капремонт в 202 многоквартирных домах будет проводиться за счёт средств собственников, сформированных на счёте регионального оператора – 1,3 миллиарда рублей. А еще в шести жилых зданиях по поручению губернатора будет выполнен капремонт за счет бюджета Белгородской области – на эти цели предусмотрено 509,8 миллиона рублей. В общей сложности свои жилищные условия улучшат 29,7 тысячи жителей региона.
https://ria.ru/20240409/fermy-1938781653.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918494426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3da9ef02e6258e8dac106d7cb8fb45b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вячеслав гладков, жилье
Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Жилье
БЕЛГОРОД, 10 апр – РИА Новости. В Белгородской области в этом году будут отремонтированы 208 многоквартирных домов, где проживают почти 30 тысяч человек, а принимать работы будут собственники квартир, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Напомню, что два года назад мы договаривались о том, что качество выполненных работ принимается жителями, собственниками многоквартирных домов на общих собраниях. В этом году мы такую практику продолжим, потому что мне кажется, что это очень правильное было совместное решение", - отметил белгородский губернатор, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства региона.
Глава области отметил, что на сегодняшний день уже начались работы по капремонту 208 многоквартирных домов по всей области. Обновят жилье в Белгороде
, Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Губкинском
, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском, Яковлевском городских округах, а также в домах Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Ивнянского, Корочанского, Красногвардейского, Краснояружского, Прохоровского, Ракитянского, Чернянского, Ровеньского районов
.
Как отметили в правительстве региона, капремонт в 202 многоквартирных домах будет проводиться за счёт средств собственников, сформированных на счёте регионального оператора – 1,3 миллиарда рублей. А еще в шести жилых зданиях по поручению губернатора будет выполнен капремонт за счет бюджета Белгородской области – на эти цели предусмотрено 509,8 миллиона рублей. В общей сложности свои жилищные условия улучшат 29,7 тысячи жителей региона.