https://ria.ru/20240410/ishim-1939149824.html

Пик паводка на реке Ишим ожидается к 22-23 апреля

Пик паводка на реке Ишим ожидается к 22-23 апреля - РИА Новости, 10.04.2024

Пик паводка на реке Ишим ожидается к 22-23 апреля

Пик паводка на реке Ишим в районе города Ишима Тюменской области ожидается ориентировочно к 22-23 апреля, сообщил глава города Федор Шишкин в своем... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:12

2024-04-10T17:12

2024-04-10T18:14

ишим

тюменская область

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 10 апр – РИА Новости. Пик паводка на реке Ишим в районе города Ишима Тюменской области ожидается ориентировочно к 22-23 апреля, сообщил глава города Федор Шишкин в своем Telegram-канале. "В городе продолжается подготовка к большой воде. Пик паводка ожидается ориентировочно к 22-23 апреля, активно используем этот небольшой запас времени. Силами четырёх подразделений ведём отсыпку участков на береговой линии, чтобы не пострадали жилые дома. В городе открыли телефон горячей линии по вопросам паводка, она работает круглосуточно", - рассказал Шишкин. В видеокомментарии глава города отметил, что в городе составлена карта зон затопления, сделан расчет, какое количество домов попадает под угрозу. Волонтеры их сейчас обходят, раздают листовки и ведут разъяснительную работу. Колл-центр работает прямо в администрации города. В городе открыто 24 пункта временного размещения, они уже сегодня готовы принимать всех, кто желает эвакуироваться заранее. Режим ЧС по паводку в Тюменской области установлен 8 апреля, значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на реке Ишим и двух – на реке Тоболе. Для минимизации и ликвидации последствий прохождения весеннего половодья в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники.

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938955058.html

ишим

тюменская область

тобол (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ишим, тюменская область, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия