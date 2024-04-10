https://ria.ru/20240410/ishim-1939149824.html
Пик паводка на реке Ишим ожидается к 22-23 апреля
Пик паводка на реке Ишим ожидается к 22-23 апреля - РИА Новости, 10.04.2024
Пик паводка на реке Ишим ожидается к 22-23 апреля
Пик паводка на реке Ишим в районе города Ишима Тюменской области ожидается ориентировочно к 22-23 апреля, сообщил глава города Федор Шишкин в своем... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:12
2024-04-10T17:12
2024-04-10T18:14
ишим
тюменская область
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 10 апр – РИА Новости. Пик паводка на реке Ишим в районе города Ишима Тюменской области ожидается ориентировочно к 22-23 апреля, сообщил глава города Федор Шишкин в своем Telegram-канале. "В городе продолжается подготовка к большой воде. Пик паводка ожидается ориентировочно к 22-23 апреля, активно используем этот небольшой запас времени. Силами четырёх подразделений ведём отсыпку участков на береговой линии, чтобы не пострадали жилые дома. В городе открыли телефон горячей линии по вопросам паводка, она работает круглосуточно", - рассказал Шишкин. В видеокомментарии глава города отметил, что в городе составлена карта зон затопления, сделан расчет, какое количество домов попадает под угрозу. Волонтеры их сейчас обходят, раздают листовки и ведут разъяснительную работу. Колл-центр работает прямо в администрации города. В городе открыто 24 пункта временного размещения, они уже сегодня готовы принимать всех, кто желает эвакуироваться заранее. Режим ЧС по паводку в Тюменской области установлен 8 апреля, значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на реке Ишим и двух – на реке Тоболе. Для минимизации и ликвидации последствий прохождения весеннего половодья в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
https://ria.ru/20240409/evakuatsiya-1938955058.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ишим, тюменская область, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия
Ишим, Тюменская область, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Пик паводка на реке Ишим ожидается к 22-23 апреля
Пик паводка в Тюменской области в районе Ишима ожидается к 22-23 апреля
ТЮМЕНЬ, 10 апр – РИА Новости.
Пик паводка на реке Ишим в районе города Ишима Тюменской области ожидается ориентировочно к 22-23 апреля, сообщил глава города Федор Шишкин в своем Telegram-канале
.
"В городе продолжается подготовка к большой воде. Пик паводка ожидается ориентировочно к 22-23 апреля, активно используем этот небольшой запас времени. Силами четырёх подразделений ведём отсыпку участков на береговой линии, чтобы не пострадали жилые дома. В городе открыли телефон горячей линии по вопросам паводка, она работает круглосуточно", - рассказал Шишкин.
В видеокомментарии глава города отметил, что в городе составлена карта зон затопления, сделан расчет, какое количество домов попадает под угрозу. Волонтеры их сейчас обходят, раздают листовки и ведут разъяснительную работу. Колл-центр работает прямо в администрации города. В городе открыто 24 пункта временного размещения, они уже сегодня готовы принимать всех, кто желает эвакуироваться заранее.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области установлен 8 апреля, значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на реке Ишим и двух – на реке Тоболе
.
Для минимизации и ликвидации последствий прохождения весеннего половодья в Тюменской области создана группировка из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники.