https://ria.ru/20240410/infrastruktura-1938988949.html

В Николаевской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

В Николаевской области поврежден объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 10.04.2024

В Николаевской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на среду был поврежден объект энергетической... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:19

2024-04-10T08:19

2024-04-10T09:02

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на среду был поврежден объект энергетической инфраструктуры области в результате взрывов, в регионе ввели аварийные графики отключения электричества. "Ночью поврежден объект энергетической инфраструктуры в Николаевском районе. Введены аварийные отключения, ведутся работы по восстановлению", - написал Ким. По его данным, город Очаков также подвергся ударам, после чего на одном из рекреационных объектов возник пожар. В свою очередь, национальная энергетическая компания "Укрэнерго", подтвердила атаку по энергообъектам. Отмечается, что графики ограничений, ранее введенные в Николаевской области и на подконтрольной ВСУ части Херсонской области фактически отключены.Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Николаеве на фоне тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240410/soyuznik-1938982651.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, николаевская область, николаевский район, дмитрий песков, вооруженные силы украины