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В Николаевской области поврежден объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 10.04.2024
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08:19 10.04.2024 (обновлено: 09:02 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/infrastruktura-1938988949.html
В Николаевской области поврежден объект энергетической инфраструктуры
В Николаевской области поврежден объект энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 10.04.2024
В Николаевской области поврежден объект энергетической инфраструктуры
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на среду был поврежден объект энергетической... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:19
2024-04-10T09:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
николаевская область
николаевский район
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на среду был поврежден объект энергетической инфраструктуры области в результате взрывов, в регионе ввели аварийные графики отключения электричества. "Ночью поврежден объект энергетической инфраструктуры в Николаевском районе. Введены аварийные отключения, ведутся работы по восстановлению", - написал Ким. По его данным, город Очаков также подвергся ударам, после чего на одном из рекреационных объектов возник пожар. В свою очередь, национальная энергетическая компания "Укрэнерго", подтвердила атаку по энергообъектам. Отмечается, что графики ограничений, ранее введенные в Николаевской области и на подконтрольной ВСУ части Херсонской области фактически отключены.Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Николаеве на фоне тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240410/soyuznik-1938982651.html
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в мире, россия, николаевская область, николаевский район, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаевская область, Николаевский район, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаевской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

В Николаевской области взрывами поврежден объект энергетической инфраструктуры

© ДСНС КиївщиниСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
© ДСНС Київщини
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале утверждает, что в ночь на среду был поврежден объект энергетической инфраструктуры области в результате взрывов, в регионе ввели аварийные графики отключения электричества.
"Ночью поврежден объект энергетической инфраструктуры в Николаевском районе. Введены аварийные отключения, ведутся работы по восстановлению", - написал Ким.
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По его данным, город Очаков также подвергся ударам, после чего на одном из рекреационных объектов возник пожар. В свою очередь, национальная энергетическая компания "Укрэнерго", подтвердила атаку по энергообъектам. Отмечается, что графики ограничений, ранее введенные в Николаевской области и на подконтрольной ВСУ части Херсонской области фактически отключены.
Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Николаеве на фоне тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНиколаевская областьНиколаевский районДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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