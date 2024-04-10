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Молдавия обвинила главу Гагаузии в получении незаконного финансирования - РИА Новости, 10.04.2024
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22:58 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/gutsul-1939220670.html
Молдавия обвинила главу Гагаузии в получении незаконного финансирования
Молдавия обвинила главу Гагаузии в получении незаконного финансирования - РИА Новости, 10.04.2024
Молдавия обвинила главу Гагаузии в получении незаконного финансирования
Антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила главе Гагаузии Евгении Гуцул обвинения в соучастии в незаконном финансировании избирательной кампании,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T22:58
2024-04-10T22:58
в мире
справки
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила главе Гагаузии Евгении Гуцул обвинения в соучастии в незаконном финансировании избирательной кампании, сообщила в среду пресс-служба ведомства. Ранее Гуцул сообщала, что 2 апреля ей предъявлено обвинение по уголовному делу, заведенному в отношении запрещенной в Молдавии партии "Шор", от которой она баллотировалась на выборах руководителя региона. Гуцул считает, что дело в отношении нее сфальсифицировали власти страны. "Второго апреля 2024 года Евгении Гуцул было предъявлено окончательное обвинение по уголовному делу под общим названием - "Незаконное финансирование бывшей политической партии "Шор", по признакам преступления, предусмотренного статьями 30, 42 ч.(5), 45, 1812 ч. (5) Уголовного кодекса", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Антикоррупционной прокуратуры. Согласно уголовному кодексу Молдавии, Гуцул обвиняют в нарушение порядка управления финансовыми средствами избирательного фонда во время выборов главы Гагаузии. В частности, ей предъявлены обвинения в том, что она, будучи конкурентом, сознательно получала финансирование от организованной преступной группы или преступной организации. В рамках этого дела Гуцул рассматривается как соучастник, об этом говорят обвинения по статье 45 "Сложное соучастие" и статье 42 ч.(5) "Соучастники". "В то же время сообщаем, что уголовное преследование завершено и находится на стадии представления материалов обвинения стороне защиты. После завершения этого этапа уголовное дело будет направлено в суд", - отмечают в прокуратуре. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240319/gagauziya-1934158263.html
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в мире, справки, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз
В мире, Справки, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Таможенный союз, В мире
В мире
Молдавия обвинила главу Гагаузии в получении незаконного финансирования

В Молдавии Гуцул предъявили обвинение в получении незаконного финансирования

© Фото из личного архива Евгении ГуцулГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
© Фото из личного архива Евгении Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила главе Гагаузии Евгении Гуцул обвинения в соучастии в незаконном финансировании избирательной кампании, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Ранее Гуцул сообщала, что 2 апреля ей предъявлено обвинение по уголовному делу, заведенному в отношении запрещенной в Молдавии партии "Шор", от которой она баллотировалась на выборах руководителя региона. Гуцул считает, что дело в отношении нее сфальсифицировали власти страны.
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"Второго апреля 2024 года Евгении Гуцул было предъявлено окончательное обвинение по уголовному делу под общим названием - "Незаконное финансирование бывшей политической партии "Шор", по признакам преступления, предусмотренного статьями 30, 42 ч.(5), 45, 1812 ч. (5) Уголовного кодекса", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Антикоррупционной прокуратуры.
Согласно уголовному кодексу Молдавии, Гуцул обвиняют в нарушение порядка управления финансовыми средствами избирательного фонда во время выборов главы Гагаузии. В частности, ей предъявлены обвинения в том, что она, будучи конкурентом, сознательно получала финансирование от организованной преступной группы или преступной организации. В рамках этого дела Гуцул рассматривается как соучастник, об этом говорят обвинения по статье 45 "Сложное соучастие" и статье 42 ч.(5) "Соучастники".
"В то же время сообщаем, что уголовное преследование завершено и находится на стадии представления материалов обвинения стороне защиты. После завершения этого этапа уголовное дело будет направлено в суд", - отмечают в прокуратуре.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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