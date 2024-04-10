https://ria.ru/20240410/gutsul-1939082367.html

Гуцул рассказала об очень низких пенсиях в Молдавии

Гуцул рассказала об очень низких пенсиях в Молдавии - РИА Новости, 10.04.2024

Гуцул рассказала об очень низких пенсиях в Молдавии

Среднестатистической пенсии в Молдавии не хватает на оплату коммунальных услуг, ведь обычная пенсионная выплата не превышает 200 евро в месяц, а счет за... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:52

2024-04-10T13:52

2024-04-10T15:04

в мире

гагаузия

молдавия

евгения гуцул

газпром

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Среднестатистической пенсии в Молдавии не хватает на оплату коммунальных услуг, ведь обычная пенсионная выплата не превышает 200 евро в месяц, а счет за коммунальные услуги может доходить до 400 евро, заявила глава Гагаузской автономии республики Евгения Гуцул в интервью телеканалу "Россия-24". "Для молдавского народа на самом деле в зимний период, когда получают квитанции в отопительный сезон, это ощутимая сумма", - сказала Гуцул. Отвечая на вопрос, хватает ли среднестатистической пенсии на оплату коммунальных услуг, глава Гагаузии ответила, что не хватает. "Нет... Жители всей республики до сих пор в кредитах, в долгах за прошлый год", - подчеркнула она. По ее словам, средняя пенсия составляет около 150-200 евро в месяц, а усредненный счет за коммунальные услуги - 300-400 евро. "Вот как выжить?" - добавила Гуцул. Ранее в интервью РИА Новости глава Гагаузии сообщила, что власти региона работают над тем, чтобы закупать газ у "Газпрома" напрямую, уже решаются юридические и технические вопросы. Кроме того, она заявила, что жители автономии смогут получать надбавки к пенсиям и пособиям благодаря внедрению российских карт системы "Мир".

https://ria.ru/20240410/moldaviya-1938979123.html

https://ria.ru/20231102/gagauziya-1906884494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, газпром