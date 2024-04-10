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Гуцул рассказала об очень низких пенсиях в Молдавии - РИА Новости, 10.04.2024
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13:52 10.04.2024 (обновлено: 15:04 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/gutsul-1939082367.html
Гуцул рассказала об очень низких пенсиях в Молдавии
Гуцул рассказала об очень низких пенсиях в Молдавии - РИА Новости, 10.04.2024
Гуцул рассказала об очень низких пенсиях в Молдавии
Среднестатистической пенсии в Молдавии не хватает на оплату коммунальных услуг, ведь обычная пенсионная выплата не превышает 200 евро в месяц, а счет за... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:52
2024-04-10T15:04
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евгения гуцул
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Среднестатистической пенсии в Молдавии не хватает на оплату коммунальных услуг, ведь обычная пенсионная выплата не превышает 200 евро в месяц, а счет за коммунальные услуги может доходить до 400 евро, заявила глава Гагаузской автономии республики Евгения Гуцул в интервью телеканалу "Россия-24". "Для молдавского народа на самом деле в зимний период, когда получают квитанции в отопительный сезон, это ощутимая сумма", - сказала Гуцул. Отвечая на вопрос, хватает ли среднестатистической пенсии на оплату коммунальных услуг, глава Гагаузии ответила, что не хватает. "Нет... Жители всей республики до сих пор в кредитах, в долгах за прошлый год", - подчеркнула она. По ее словам, средняя пенсия составляет около 150-200 евро в месяц, а усредненный счет за коммунальные услуги - 300-400 евро. "Вот как выжить?" - добавила Гуцул. Ранее в интервью РИА Новости глава Гагаузии сообщила, что власти региона работают над тем, чтобы закупать газ у "Газпрома" напрямую, уже решаются юридические и технические вопросы. Кроме того, она заявила, что жители автономии смогут получать надбавки к пенсиям и пособиям благодаря внедрению российских карт системы "Мир".
https://ria.ru/20240410/moldaviya-1938979123.html
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в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, газпром
В мире, Гагаузия, Молдавия, Евгения Гуцул, Газпром
Гуцул рассказала об очень низких пенсиях в Молдавии

Гуцул: средней пенсии в Молдавии не хватает на оплату коммунальных услуг

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Среднестатистической пенсии в Молдавии не хватает на оплату коммунальных услуг, ведь обычная пенсионная выплата не превышает 200 евро в месяц, а счет за коммунальные услуги может доходить до 400 евро, заявила глава Гагаузской автономии республики Евгения Гуцул в интервью телеканалу "Россия-24".
"Для молдавского народа на самом деле в зимний период, когда получают квитанции в отопительный сезон, это ощутимая сумма", - сказала Гуцул.
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Отвечая на вопрос, хватает ли среднестатистической пенсии на оплату коммунальных услуг, глава Гагаузии ответила, что не хватает. "Нет... Жители всей республики до сих пор в кредитах, в долгах за прошлый год", - подчеркнула она.
По ее словам, средняя пенсия составляет около 150-200 евро в месяц, а усредненный счет за коммунальные услуги - 300-400 евро. "Вот как выжить?" - добавила Гуцул.
Ранее в интервью РИА Новости глава Гагаузии сообщила, что власти региона работают над тем, чтобы закупать газ у "Газпрома" напрямую, уже решаются юридические и технические вопросы. Кроме того, она заявила, что жители автономии смогут получать надбавки к пенсиям и пособиям благодаря внедрению российских карт системы "Мир".
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В миреГагаузияМолдавияЕвгения ГуцулГазпром
 
 
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