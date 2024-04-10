Гуцул рассказала об очень низких пенсиях в Молдавии
Гуцул: средней пенсии в Молдавии не хватает на оплату коммунальных услуг
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Среднестатистической пенсии в Молдавии не хватает на оплату коммунальных услуг, ведь обычная пенсионная выплата не превышает 200 евро в месяц, а счет за коммунальные услуги может доходить до 400 евро, заявила глава Гагаузской автономии республики Евгения Гуцул в интервью телеканалу "Россия-24".
"Для молдавского народа на самом деле в зимний период, когда получают квитанции в отопительный сезон, это ощутимая сумма", - сказала Гуцул.
Отвечая на вопрос, хватает ли среднестатистической пенсии на оплату коммунальных услуг, глава Гагаузии ответила, что не хватает. "Нет... Жители всей республики до сих пор в кредитах, в долгах за прошлый год", - подчеркнула она.
По ее словам, средняя пенсия составляет около 150-200 евро в месяц, а усредненный счет за коммунальные услуги - 300-400 евро. "Вот как выжить?" - добавила Гуцул.
Ранее в интервью РИА Новости глава Гагаузии сообщила, что власти региона работают над тем, чтобы закупать газ у "Газпрома" напрямую, уже решаются юридические и технические вопросы. Кроме того, она заявила, что жители автономии смогут получать надбавки к пенсиям и пособиям благодаря внедрению российских карт системы "Мир".
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