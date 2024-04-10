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Калужская область направила бойцам СВО 12 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 10.04.2024
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20:46 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/gruz-1939205065.html
Калужская область направила бойцам СВО 12 тонн гуманитарного груза
Калужская область направила бойцам СВО 12 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 10.04.2024
Калужская область направила бойцам СВО 12 тонн гуманитарного груза
Калужская область направила бойцам СВО 12 тонн гуманитарного груза, в который также вошли антидронные устройства, маскировочные сети, лекарства, сообщил... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T20:46
2024-04-10T20:46
надежные люди
владислав шапша
калужская область
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Калужская область направила бойцам СВО 12 тонн гуманитарного груза, в который также вошли антидронные устройства, маскировочные сети, лекарства, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "Передали по запросу военнослужащих 12 подразделений, где служат калужане, необходимые вещи. Более 12 тонн груза – нашим защитникам на запорожском и херсонском направлениях. Стройматериалы, инструменты, маскировочные сети, средства радиоэлектронной борьбы. В четыре подразделения передали антидронные устройства", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что для полевых госпиталей в груз вошли лекарства, постельное белье, медсредства. Также волонтеры доставили личные посылки от родных и близких бойцов, детские письма, отметил Шапша.
https://ria.ru/20240206/svo-1925749168.html
калужская область
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владислав шапша, калужская область, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Владислав Шапша, Калужская область, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Калужская область направила бойцам СВО 12 тонн гуманитарного груза

© Фото : Владислав Шапша/TelegramГуманитарный груз для бойцов СВО из Калужской области
Гуманитарный груз для бойцов СВО из Калужской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Владислав Шапша/Telegram
Гуманитарный груз для бойцов СВО из Калужской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Калужская область направила бойцам СВО 12 тонн гуманитарного груза, в который также вошли антидронные устройства, маскировочные сети, лекарства, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Передали по запросу военнослужащих 12 подразделений, где служат калужане, необходимые вещи. Более 12 тонн груза – нашим защитникам на запорожском и херсонском направлениях. Стройматериалы, инструменты, маскировочные сети, средства радиоэлектронной борьбы. В четыре подразделения передали антидронные устройства", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что для полевых госпиталей в груз вошли лекарства, постельное белье, медсредства.
Также волонтеры доставили личные посылки от родных и близких бойцов, детские письма, отметил Шапша.
Гуманитарный груз
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6 февраля, 16:48
 
Надежные людиВладислав ШапшаКалужская областьСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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