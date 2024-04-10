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Калужская область направила бойцам СВО 12 тонн гуманитарного груза
Калужская область направила бойцам СВО 12 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 10.04.2024
Калужская область направила бойцам СВО 12 тонн гуманитарного груза
Калужская область направила бойцам СВО 12 тонн гуманитарного груза, в который также вошли антидронные устройства, маскировочные сети, лекарства, сообщил... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T20:46
2024-04-10T20:46
2024-04-10T20:46
надежные люди
владислав шапша
калужская область
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Калужская область направила бойцам СВО 12 тонн гуманитарного груза, в который также вошли антидронные устройства, маскировочные сети, лекарства, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "Передали по запросу военнослужащих 12 подразделений, где служат калужане, необходимые вещи. Более 12 тонн груза – нашим защитникам на запорожском и херсонском направлениях. Стройматериалы, инструменты, маскировочные сети, средства радиоэлектронной борьбы. В четыре подразделения передали антидронные устройства", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что для полевых госпиталей в груз вошли лекарства, постельное белье, медсредства. Также волонтеры доставили личные посылки от родных и близких бойцов, детские письма, отметил Шапша.
https://ria.ru/20240206/svo-1925749168.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав шапша, калужская область, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Владислав Шапша, Калужская область, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность