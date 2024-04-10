https://ria.ru/20240410/gruz-1939205065.html

Калужская область направила бойцам СВО 12 тонн гуманитарного груза

Калужская область направила бойцам СВО 12 тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 10.04.2024

Калужская область направила бойцам СВО 12 тонн гуманитарного груза

Калужская область направила бойцам СВО 12 тонн гуманитарного груза, в который также вошли антидронные устройства, маскировочные сети, лекарства, сообщил... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T20:46

2024-04-10T20:46

2024-04-10T20:46

надежные люди

владислав шапша

калужская область

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Калужская область направила бойцам СВО 12 тонн гуманитарного груза, в который также вошли антидронные устройства, маскировочные сети, лекарства, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "Передали по запросу военнослужащих 12 подразделений, где служат калужане, необходимые вещи. Более 12 тонн груза – нашим защитникам на запорожском и херсонском направлениях. Стройматериалы, инструменты, маскировочные сети, средства радиоэлектронной борьбы. В четыре подразделения передали антидронные устройства", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что для полевых госпиталей в груз вошли лекарства, постельное белье, медсредства. Также волонтеры доставили личные посылки от родных и близких бойцов, детские письма, отметил Шапша.

https://ria.ru/20240206/svo-1925749168.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав шапша, калужская область, сво, гуманитарная помощь, благотворительность