https://ria.ru/20240410/granty-1939064032.html

Жители Красноярского края получили гранты на развитие собаководства

Жители Красноярского края получили гранты на развитие собаководства - РИА Новости, 10.04.2024

Жители Красноярского края получили гранты на развитие собаководства

Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края провело грантовый конкурс, с помощью которого жители... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:58

2024-04-10T12:58

2024-04-10T12:58

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края провело грантовый конкурс, с помощью которого жители Таймыра и Эвенкии реализовали проект по развитию собаководства и традиционных видов хозяйственной деятельности, сообщает пресс-служба правительства региона. Председатель Куюмбинского общества охотников Сергей Корнилов много лет разводит аборигенных лаек. На деньги гранта он смог приобрести шесть щенков лайки, обустроил открытые и закрытые вольеры для содержания собак, закупил корма, организовал два рабочих места. "За собаками нужен постоянный присмотр. На базе "Озеро Оморо" проживает семейная пара, которая следит за четвероногими. Кроме этого, глава семьи сам является охотником, поэтому он обучает собак прививает и испытывает их охотничьи качества", - сказал Корнилов. Задача куюмбинского питомника - остановить деградацию популяции эвенкийской лайки, восстановить генотип этой породы. Второй грант реализовал глава крестьянского (фермерского) хозяйства Глеб Ядне на Таймыре. Он разводит домашнего северного оленя в носковской тундре, а также занимается производством и реализацией продукции оленеводства – мяса, субпродуктов, пантов. Для охраны оленей от хищников, перегона и розыска ему нужны были оленегонные лайки. Инициатор купил шесть щенков, построил два вольера, закупил корма для собак. Реализация этого гранта позволила трудоустроить одного человека. Новые проекты призваны дополнительно обеспечить занятость коренного населения и стимулировать собственные предпринимательские инициативы граждан.

https://ria.ru/20240410/moskva-1939044977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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