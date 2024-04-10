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Жители Красноярского края получили гранты на развитие собаководства - РИА Новости, 10.04.2024
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12:58 10.04.2024
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Жители Красноярского края получили гранты на развитие собаководства
Жители Красноярского края получили гранты на развитие собаководства - РИА Новости, 10.04.2024
Жители Красноярского края получили гранты на развитие собаководства
Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края провело грантовый конкурс, с помощью которого жители... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:58
2024-04-10T12:58
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края провело грантовый конкурс, с помощью которого жители Таймыра и Эвенкии реализовали проект по развитию собаководства и традиционных видов хозяйственной деятельности, сообщает пресс-служба правительства региона. Председатель Куюмбинского общества охотников Сергей Корнилов много лет разводит аборигенных лаек. На деньги гранта он смог приобрести шесть щенков лайки, обустроил открытые и закрытые вольеры для содержания собак, закупил корма, организовал два рабочих места. "За собаками нужен постоянный присмотр. На базе "Озеро Оморо" проживает семейная пара, которая следит за четвероногими. Кроме этого, глава семьи сам является охотником, поэтому он обучает собак прививает и испытывает их охотничьи качества", - сказал Корнилов. Задача куюмбинского питомника - остановить деградацию популяции эвенкийской лайки, восстановить генотип этой породы. Второй грант реализовал глава крестьянского (фермерского) хозяйства Глеб Ядне на Таймыре. Он разводит домашнего северного оленя в носковской тундре, а также занимается производством и реализацией продукции оленеводства – мяса, субпродуктов, пантов. Для охраны оленей от хищников, перегона и розыска ему нужны были оленегонные лайки. Инициатор купил шесть щенков, построил два вольера, закупил корма для собак. Реализация этого гранта позволила трудоустроить одного человека. Новые проекты призваны дополнительно обеспечить занятость коренного населения и стимулировать собственные предпринимательские инициативы граждан.
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Жители Красноярского края получили гранты на развитие собаководства

© Фото : Официальный портал Красноярского краяЖители Красноярского края получили гранты на развитие собаководства
Жители Красноярского края получили гранты на развитие собаководства - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Официальный портал Красноярского края
Жители Красноярского края получили гранты на развитие собаководства
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края провело грантовый конкурс, с помощью которого жители Таймыра и Эвенкии реализовали проект по развитию собаководства и традиционных видов хозяйственной деятельности, сообщает пресс-служба правительства региона.
Председатель Куюмбинского общества охотников Сергей Корнилов много лет разводит аборигенных лаек. На деньги гранта он смог приобрести шесть щенков лайки, обустроил открытые и закрытые вольеры для содержания собак, закупил корма, организовал два рабочих места.
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"За собаками нужен постоянный присмотр. На базе "Озеро Оморо" проживает семейная пара, которая следит за четвероногими. Кроме этого, глава семьи сам является охотником, поэтому он обучает собак прививает и испытывает их охотничьи качества", - сказал Корнилов.
Задача куюмбинского питомника - остановить деградацию популяции эвенкийской лайки, восстановить генотип этой породы.
Второй грант реализовал глава крестьянского (фермерского) хозяйства Глеб Ядне на Таймыре. Он разводит домашнего северного оленя в носковской тундре, а также занимается производством и реализацией продукции оленеводства – мяса, субпродуктов, пантов. Для охраны оленей от хищников, перегона и розыска ему нужны были оленегонные лайки. Инициатор купил шесть щенков, построил два вольера, закупил корма для собак. Реализация этого гранта позволила трудоустроить одного человека.
Новые проекты призваны дополнительно обеспечить занятость коренного населения и стимулировать собственные предпринимательские инициативы граждан.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКрасноярский крайТаймыр
 
 
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