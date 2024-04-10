Рейтинг@Mail.ru
Расчеты "Градов" уничтожили на Северском направлении группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/grad-1938979285.html
Расчеты "Градов" уничтожили на Северском направлении группу пехоты ВСУ
Расчеты "Градов" уничтожили на Северском направлении группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024
Расчеты "Градов" уничтожили на Северском направлении группу пехоты ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск на северском направлении РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T05:21
2024-04-10T05:21
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928257961_0:217:2078:1386_1920x0_80_0_0_0c32d5071a7036a13168b480ea5ba412.jpg
ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск на северском направлении уничтожили группу пехоты ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск при выполнении огневых задач на северском направлении уничтожили группу пехоты ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности, с большим скоплением личного состава противника. "Расчеты РСЗО "Град", получив задачу на боевую работу, выдвинулись в район выполнения боевой задачи. После проведения корректировки, боевые расчеты артиллеристов нанесли сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240328/general-1936395462.html
https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912643218.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928257961_145:0:1993:1386_1920x0_80_0_0_93ad02b39ba2bfd842875cc46458092f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Расчеты "Градов" уничтожили на Северском направлении группу пехоты ВСУ

Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" уничтожили на Северском направлении группу пехоты ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" на Запорожском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град" на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск на северском направлении уничтожили группу пехоты ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск при выполнении огневых задач на северском направлении уничтожили группу пехоты ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
"Почти победили": генерал ВСУ раскрыл удар, обрекший Украину на гибель
28 марта, 15:04
Уточняется, что в ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности, с большим скоплением личного состава противника.
"Расчеты РСЗО "Град", получив задачу на боевую работу, выдвинулись в район выполнения боевой задачи. После проведения корректировки, боевые расчеты артиллеристов нанесли сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами", - сообщили в оборонном ведомстве.
ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
ВС России уничтожили сборочный цех по производству и ремонту РЛС для ВСУ
29 ноября 2023, 14:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала