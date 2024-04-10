https://ria.ru/20240410/grad-1938979285.html

Расчеты "Градов" уничтожили на Северском направлении группу пехоты ВСУ

Расчеты "Градов" уничтожили на Северском направлении группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024

Расчеты "Градов" уничтожили на Северском направлении группу пехоты ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск на северском направлении РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T05:21

2024-04-10T05:21

2024-04-10T05:21

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воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 10 апр – РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск на северском направлении уничтожили группу пехоты ВСУ, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава "Южной" группировки войск при выполнении огневых задач на северском направлении уничтожили группу пехоты ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе проведения воздушной разведки были выявлены участки местности, с большим скоплением личного состава противника. "Расчеты РСЗО "Град", получив задачу на боевую работу, выдвинулись в район выполнения боевой задачи. После проведения корректировки, боевые расчеты артиллеристов нанесли сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами", - сообщили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240328/general-1936395462.html

https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912643218.html

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россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины