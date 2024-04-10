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Муфтий Гайнутдин призвал россиян любить Отечество - РИА Новости, 10.04.2024
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Религия
 
08:30 10.04.2024 (обновлено: 09:45 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/gaynutdin-1938989709.html
Муфтий Гайнутдин призвал россиян любить Отечество
Муфтий Гайнутдин призвал россиян любить Отечество - РИА Новости, 10.04.2024
Муфтий Гайнутдин призвал россиян любить Отечество
Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин в Соборной мечети Москвы призвал единоверцев и всех соотечественников с уважением и... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:30
2024-04-10T09:45
религия
россия
москва
равиль гайнутдин
религия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин в Соборной мечети Москвы призвал единоверцев и всех соотечественников с уважением и любовью относиться к своему Отечеству. "В этот благословенный день Ураза-байрам призываю всех мусульман, всех соотечественников любить свою Родину, беречь ее, защищать ее. Дай Всевышний нашим защитникам, всем участникам специальной военной операции, их семьям благополучия", - сказал муфтий в среду во время торжественной проповеди в Соборной мечети российской столицы. Религиозный деятель подчеркнул, что любовь и защита Отечества является долгом мусульман. "Поэтому напоминаю вам о том, что у нас одна Родина, одно Отечество. Другого нет", - сказал Гайнутдин.
https://ria.ru/20240402/chelovek-1937428989.html
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россия, москва, равиль гайнутдин, религия
Религия, Россия, Москва, Равиль Гайнутдин, Религия
Муфтий Гайнутдин призвал россиян любить Отечество

Гайнутдин призвал единоверцев и всех россиян уважать и любить Отечество

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети. 10 апреля 2024
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети. 10 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети. 10 апреля 2024
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин в Соборной мечети Москвы призвал единоверцев и всех соотечественников с уважением и любовью относиться к своему Отечеству.
"В этот благословенный день Ураза-байрам призываю всех мусульман, всех соотечественников любить свою Родину, беречь ее, защищать ее. Дай Всевышний нашим защитникам, всем участникам специальной военной операции, их семьям благополучия", - сказал муфтий в среду во время торжественной проповеди в Соборной мечети российской столицы.
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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Религиозный деятель подчеркнул, что любовь и защита Отечества является долгом мусульман.
"Поэтому напоминаю вам о том, что у нас одна Родина, одно Отечество. Другого нет", - сказал Гайнутдин.
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин вручает медаль мусульман России За заслуги пятнадцатилетнему Исламу Халилову. 29 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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