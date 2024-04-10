https://ria.ru/20240410/gaynutdin-1938989709.html

Муфтий Гайнутдин призвал россиян любить Отечество

Муфтий Гайнутдин призвал россиян любить Отечество - РИА Новости, 10.04.2024

Муфтий Гайнутдин призвал россиян любить Отечество

Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин в Соборной мечети Москвы призвал единоверцев и всех соотечественников с уважением и... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:30

2024-04-10T08:30

2024-04-10T09:45

религия

россия

москва

равиль гайнутдин

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939005419_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_26e11adb57aa605bf6778230ef2ff1b9.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин в Соборной мечети Москвы призвал единоверцев и всех соотечественников с уважением и любовью относиться к своему Отечеству. "В этот благословенный день Ураза-байрам призываю всех мусульман, всех соотечественников любить свою Родину, беречь ее, защищать ее. Дай Всевышний нашим защитникам, всем участникам специальной военной операции, их семьям благополучия", - сказал муфтий в среду во время торжественной проповеди в Соборной мечети российской столицы. Религиозный деятель подчеркнул, что любовь и защита Отечества является долгом мусульман. "Поэтому напоминаю вам о том, что у нас одна Родина, одно Отечество. Другого нет", - сказал Гайнутдин.

https://ria.ru/20240402/chelovek-1937428989.html

https://ria.ru/20240329/muftiy-1936720270.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, равиль гайнутдин, религия