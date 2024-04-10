Глава Гагаузии возмущена визитом Санду в регион
Глава Гагаузии возмущена тем, что Санду приезжает в регион в ее отсутствие
© Фото : Sputnik МолдоваПротестующие против прибытия Майи Санду в административном центре Гагаузии городе Комрат
© Фото : Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 10 апр – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул возмущена тем, что президент Молдавии Майя Санду приезжает в регион в отсутствие руководства автономии. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Санду в среду приехала с визитом в Комрат, административный центр Гагаузии. В конференц-зале местного университета у нее запланирована встреча с мэрами и руководителями региональных служб. По сообщениям местных СМИ, у здания вуза проходит протест. Митингующие пытаются добиться встречи с Санду, но полиция перекрыла им проход.
"Майя Санду решила приехать в Гагаузию, пока я в рабочей поездке. Мы, гагаузы, гостеприимный народ. Почему президент не приезжает официально, а делает это исподтишка?! Зовет не башкана (главу региона - ред.), а только избранных людей на встречу. Конечно, власть в очередной раз продемонстрировала свое отношение к гагаузам", - написала Гуцул.
По ее словам, силовики применяют силу к людям, которые просто хотят задать вопросы к властям Молдавии. "Конечно, власти боятся гагаузов. Смотреть на бабушек, которые падают на землю, невозможно без слез... Мы, гагаузы, главные патриоты Молдовы. Мы любим эту страну, но власть ведет себя с нами как оккупанты", - отметила Гуцул.
Санду в конце марта прибыла в Гагаузскую автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты - Кишинев, однако местные жители встретили ее протестами, жители автономии стояли у дорог с плакатами с антиправительственными лозунгами. Сообщалось, что кортеж Санду был вынужден объехать протестующих в гагаузском селе Конгаз по грунтовой дороге. Президент Молдавии заявила, что участникам протеста в Гагаузии заплатили, а организаторов акции она обвинила в причастности к криминальной группировке.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.