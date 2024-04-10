https://ria.ru/20240410/gagauziya-1939031863.html

Протестующие в Гагаузии хотят прорваться к зданию вуза, куда приедет Санду

Протестующие в Гагаузии хотят прорваться к зданию вуза, куда приедет Санду - РИА Новости, 10.04.2024

Протестующие в Гагаузии хотят прорваться к зданию вуза, куда приедет Санду

Протестующие в административном центре Гагаузии городе Комрат пытаются прорваться к зданию университета, куда должна приехать президент Молдавии Майя Санду,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:15

2024-04-10T11:15

2024-04-10T12:43

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молдавия

майя санду

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евгения гуцул

гагаузия

комрат

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КИШИНЕВ, 10 апр — РИА Новости. Протестующие в административном центре Гагаузии городе Комрат пытаются прорваться к зданию университета, куда должна приехать президент Молдавии Майя Санду, сообщают местные СМИ. По их информации, сегодня она должна провести в пресс-центре университета встречу с мэрами городов Гагаузии и руководителями региональных служб. "На видеокадрах видно, как правоохранители оцепили территорию, прилегающую к КГУ, отталкивая пенсионеров. Сообщается, что Майя Санду скоро приедет. Протестующие, ожидающие Санду, фактически взяты в кольцо полицией. Звучат лозунги "Долой Майю Санду!", — говорится в сообщении Telegram-канала Gagauzia24.Портал Gagauznews пишет, что здание вуза оцепили сотрудники Службы государственной охраны, а Комрат "наводнили экипажи полиции из Кишинева" и других районов страны.Жители Гагаузии встретили Санду протестами и в конце марта, когда она приехала в автономию на открытие ЛЭП Вулканешты — Кишинев. Сообщалось, что президентский кортеж был вынужден объехать протестующих по сельской грунтовой дороге. Президент Молдавии заявила, что участникам акции заплатили, а организаторов она обвинила в причастности к криминальной группировке.Весной прошлого года на выборах главы автономии победила Евгения Гуцул. Ее поддержала партия "Шор", которую молдавские власти позднее объявили неконституционной. Президент Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года поддержал инициативу правящей партии "Действие и солидарность", по которой возврат НДС экономическим агентам автономии перекладывается с республиканского бюджета на региональный. Конституционный суд признал эти поправки незаконными.В конце февраля Гуцул посетила Россию, где встретилась с представителями различных органов власти и президентом Владимиром Путиным. После этого молдавский премьер Дорин Речан не исключил, что политиков, побывавших с визитом в России, могут привлечь к ответственности. В начале апреля глава автономии сообщила, что ей предъявили обвинения по уголовному делу партии "Шор".

https://ria.ru/20240410/gutsul-1938991373.html

https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938781041.html

https://ria.ru/20240410/gutsul-1938990412.html

молдавия

гагаузия

комрат

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Кордон полиции у Комратского государственного университета Полиция перекрыла проход протестующих в сторону Комратского государственного университета. Сотрудники правоохранительных органов стоят в три ряда. Людей не пропускают. Протестующие просят полицейских быть с народом и пропустить их к президенту. Говорят, что произошли локальные стычки с правоохранителями. 2024-04-10T11:15 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, майя санду, таможенный союз, евгения гуцул, гагаузия, комрат