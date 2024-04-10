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В Гагаузии полицейские оцепили здание госуниверситета - РИА Новости, 10.04.2024
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09:58 10.04.2024 (обновлено: 11:24 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/gagauziya-1939011637.html
В Гагаузии полицейские оцепили здание госуниверситета
В Гагаузии полицейские оцепили здание госуниверситета - РИА Новости, 10.04.2024
В Гагаузии полицейские оцепили здание госуниверситета
Молдавские полицейские оцепили здание государственного университета в административном центре Гагаузии городе Комрат, куда должна приехать президент республики... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:58
2024-04-10T11:24
в мире
гагаузия
молдавия
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майя санду
евгения гуцул
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 10 апр – РИА Новости. Молдавские полицейские оцепили здание государственного университета в административном центре Гагаузии городе Комрат, куда должна приехать президент республики Майя Санду и провести встречу с мэрами населенных пунктов, пишут местные СМИ. Во вторник они сообщали, что у Санду запланирован визит в Комрат на 10 апреля и что в конференц-зале местного университета она проведет встречу с мэрами из Гагаузии и руководителями региональных служб. "Здание Комратского государственного университета в столице Гагаузии в эти минуты оцепили сотрудники Службы государственной охраны. Согласно поступившей информации, город также наводнили экипажи полиции из Кишинева и районов страны за административными пределами Гагаузии", - сообщают на портале Gagauznews. Санду в конце марта прибыла в Гагаузскую автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты - Кишинев, однако местные жители встретили ее протестами, жители автономии стояли у дорог с плакатами с антиправительственными лозунгами. Сообщалось, что кортеж Санду был вынужден объехать протестующих в гагаузском селе Конгаз по грунтовой дороге. Президент Молдавии заявила, что участникам протеста в Гагаузии заплатили, а организаторов акции она обвинила в причастности к криминальной группировке. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html
https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, таможенный союз
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул, Таможенный союз
В Гагаузии полицейские оцепили здание госуниверситета

В Гагаузии полицейские оцепили здание госуниверситета в ожидании визита Санду

© Фото : Sputnik МолдоваПолицейские у здания Комратского университета в Гагаузии. 10 апреля 2024
Полицейские у здания Комратского университета в Гагаузии. 10 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Sputnik Молдова
Полицейские у здания Комратского университета в Гагаузии. 10 апреля 2024
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 апр – РИА Новости. Молдавские полицейские оцепили здание государственного университета в административном центре Гагаузии городе Комрат, куда должна приехать президент республики Майя Санду и провести встречу с мэрами населенных пунктов, пишут местные СМИ.
Во вторник они сообщали, что у Санду запланирован визит в Комрат на 10 апреля и что в конференц-зале местного университета она проведет встречу с мэрами из Гагаузии и руководителями региональных служб.
Протесты в Гагаузии на фоне приезда президента Молдавии Санду на открытие ЛЭП
Жители Гагаузии встретили президента Молдавии протестами
29 марта, 11:29
"Здание Комратского государственного университета в столице Гагаузии в эти минуты оцепили сотрудники Службы государственной охраны. Согласно поступившей информации, город также наводнили экипажи полиции из Кишинева и районов страны за административными пределами Гагаузии", - сообщают на портале Gagauznews.
Санду в конце марта прибыла в Гагаузскую автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты - Кишинев, однако местные жители встретили ее протестами, жители автономии стояли у дорог с плакатами с антиправительственными лозунгами. Сообщалось, что кортеж Санду был вынужден объехать протестующих в гагаузском селе Конгаз по грунтовой дороге. Президент Молдавии заявила, что участникам протеста в Гагаузии заплатили, а организаторов акции она обвинила в причастности к криминальной группировке.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Глава Гагаузии потребовала публичных извинений от президента Молдавии
20 марта, 14:52
 
В миреГагаузияМолдавияКишиневМайя СандуЕвгения ГуцулТаможенный союз
 
 
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