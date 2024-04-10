https://ria.ru/20240410/gagauziya-1939011637.html

В Гагаузии полицейские оцепили здание госуниверситета

В Гагаузии полицейские оцепили здание госуниверситета - РИА Новости, 10.04.2024

В Гагаузии полицейские оцепили здание госуниверситета

Молдавские полицейские оцепили здание государственного университета в административном центре Гагаузии городе Комрат, куда должна приехать президент республики... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:58

2024-04-10T09:58

2024-04-10T11:24

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

майя санду

евгения гуцул

таможенный союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939033114_0:217:1280:937_1920x0_80_0_0_d9c2f206325c9c6519fcdf6e1e255fcf.jpg

КИШИНЕВ, 10 апр – РИА Новости. Молдавские полицейские оцепили здание государственного университета в административном центре Гагаузии городе Комрат, куда должна приехать президент республики Майя Санду и провести встречу с мэрами населенных пунктов, пишут местные СМИ. Во вторник они сообщали, что у Санду запланирован визит в Комрат на 10 апреля и что в конференц-зале местного университета она проведет встречу с мэрами из Гагаузии и руководителями региональных служб. "Здание Комратского государственного университета в столице Гагаузии в эти минуты оцепили сотрудники Службы государственной охраны. Согласно поступившей информации, город также наводнили экипажи полиции из Кишинева и районов страны за административными пределами Гагаузии", - сообщают на портале Gagauznews. Санду в конце марта прибыла в Гагаузскую автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты - Кишинев, однако местные жители встретили ее протестами, жители автономии стояли у дорог с плакатами с антиправительственными лозунгами. Сообщалось, что кортеж Санду был вынужден объехать протестующих в гагаузском селе Конгаз по грунтовой дороге. Президент Молдавии заявила, что участникам протеста в Гагаузии заплатили, а организаторов акции она обвинила в причастности к криминальной группировке. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html

https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html

гагаузия

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, таможенный союз