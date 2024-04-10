https://ria.ru/20240410/frantsiya-1939071938.html
МИД России не запрашивал у Франции разъяснений по планам отправки войск
МИД России не запрашивал у Франции разъяснений по планам отправки войск - РИА Новости, 10.04.2024
МИД России не запрашивал у Франции разъяснений по планам отправки войск
МИД РФ не запрашивал по дипканалам разъяснения у Парижа по заявлениям властей Франции о планах отправить войска на Украину, заявила официальный представитель... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:16
2024-04-10T13:16
2024-04-10T13:16
специальная военная операция на украине
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мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. МИД РФ не запрашивал по дипканалам разъяснения у Парижа по заявлениям властей Франции о планах отправить войска на Украину, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "Нет, никаких разъяснений мы не запрашивали. И не собираемся это делать. Мы принимаем эти агрессивные заявления к сведению, готовы к любому развитию событий. Мы свою позицию обозначили", - заявила Захарова на своем брифинге.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
МИД России не запрашивал у Франции разъяснений по планам отправки войск
Захарова: Россия не запрашивала у Франции разъяснений по планам отправки войск