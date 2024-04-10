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МИД России не запрашивал у Франции разъяснений по планам отправки войск - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/frantsiya-1939071938.html
МИД России не запрашивал у Франции разъяснений по планам отправки войск
МИД России не запрашивал у Франции разъяснений по планам отправки войск - РИА Новости, 10.04.2024
МИД России не запрашивал у Франции разъяснений по планам отправки войск
МИД РФ не запрашивал по дипканалам разъяснения у Парижа по заявлениям властей Франции о планах отправить войска на Украину, заявила официальный представитель... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:16
2024-04-10T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. МИД РФ не запрашивал по дипканалам разъяснения у Парижа по заявлениям властей Франции о планах отправить войска на Украину, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "Нет, никаких разъяснений мы не запрашивали. И не собираемся это делать. Мы принимаем эти агрессивные заявления к сведению, готовы к любому развитию событий. Мы свою позицию обозначили", - заявила Захарова на своем брифинге.
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в мире, россия, франция, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина
МИД России не запрашивал у Франции разъяснений по планам отправки войск

Захарова: Россия не запрашивала у Франции разъяснений по планам отправки войск

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. МИД РФ не запрашивал по дипканалам разъяснения у Парижа по заявлениям властей Франции о планах отправить войска на Украину, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Нет, никаких разъяснений мы не запрашивали. И не собираемся это делать. Мы принимаем эти агрессивные заявления к сведению, готовы к любому развитию событий. Мы свою позицию обозначили", - заявила Захарова на своем брифинге.
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