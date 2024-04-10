https://ria.ru/20240410/frantsiya-1939071938.html

МИД России не запрашивал у Франции разъяснений по планам отправки войск

МИД России не запрашивал у Франции разъяснений по планам отправки войск - РИА Новости, 10.04.2024

МИД России не запрашивал у Франции разъяснений по планам отправки войск

МИД РФ не запрашивал по дипканалам разъяснения у Парижа по заявлениям властей Франции о планах отправить войска на Украину, заявила официальный представитель... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:16

2024-04-10T13:16

2024-04-10T13:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

франция

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. МИД РФ не запрашивал по дипканалам разъяснения у Парижа по заявлениям властей Франции о планах отправить войска на Украину, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "Нет, никаких разъяснений мы не запрашивали. И не собираемся это делать. Мы принимаем эти агрессивные заявления к сведению, готовы к любому развитию событий. Мы свою позицию обозначили", - заявила Захарова на своем брифинге.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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франция

украина

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Кирилл Волков

в мире, россия, франция, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина