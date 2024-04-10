https://ria.ru/20240410/feministka-1938967336.html

Феминистку Серенко* объявили в розыск

Феминистку Серенко* объявили в розыск - РИА Новости, 10.04.2024

Феминистку Серенко* объявили в розыск

МВД объявило в розыск феминистку Дарью Серенко* (признана иноагентом в России), следует из базы розыска ведомства. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T00:54

2024-04-10T00:54

2024-04-10T09:34

россия

украина

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. МВД объявило в розыск феминистку Дарью Серенко* (признана иноагентом в России), следует из базы розыска ведомства."Серенко* Дарья, 23.1.1993. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из ведомственной базы. Статья, по которой она разыскивается, не уточняется. Минюст в январе 2023 года включил Серенко в реестр иноагентов. По данным ведомства, она осуществляла сбор средств в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, пропагандировала ЛГБТ**-отношения. Указывалось, что она руководит Феминистским антивоенным сопротивлением*** — иностранным агентом. Отмечалось, что Серенко* проживает за границей, где именно — не уточнялось.* Признана физлицом, выполняющим функции иноагента** Экстремистская организация, запрещенная в России.*** Организация, признанная в России иноагентом

https://ria.ru/20240409/zygar-1938955908.html

https://ria.ru/20240109/rozysk-1920306107.html

россия

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