https://ria.ru/20240410/feministka-1938967336.html
Феминистку Серенко* объявили в розыск
Феминистку Серенко* объявили в розыск - РИА Новости, 10.04.2024
Феминистку Серенко* объявили в розыск
МВД объявило в розыск феминистку Дарью Серенко* (признана иноагентом в России), следует из базы розыска ведомства. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T00:54
2024-04-10T00:54
2024-04-10T09:34
россия
украина
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. МВД объявило в розыск феминистку Дарью Серенко* (признана иноагентом в России), следует из базы розыска ведомства."Серенко* Дарья, 23.1.1993. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из ведомственной базы. Статья, по которой она разыскивается, не уточняется. Минюст в январе 2023 года включил Серенко в реестр иноагентов. По данным ведомства, она осуществляла сбор средств в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, пропагандировала ЛГБТ**-отношения. Указывалось, что она руководит Феминистским антивоенным сопротивлением*** — иностранным агентом. Отмечалось, что Серенко* проживает за границей, где именно — не уточнялось.* Признана физлицом, выполняющим функции иноагента** Экстремистская организация, запрещенная в России.*** Организация, признанная в России иноагентом
https://ria.ru/20240409/zygar-1938955908.html
https://ria.ru/20240109/rozysk-1920306107.html
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россия, украина
Феминистку Серенко* объявили в розыск
МВД объявило в розыск ставшую иноагентом феминистку Дарью Серенко
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. МВД объявило в розыск феминистку Дарью Серенко* (признана иноагентом в России), следует из базы розыска ведомства.
"Серенко* Дарья, 23.1.1993. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - следует из ведомственной базы. Статья, по которой она разыскивается, не уточняется.
Минюст в январе 2023 года включил Серенко в реестр иноагентов. По данным ведомства, она осуществляла сбор средств в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, пропагандировала ЛГБТ**-отношения. Указывалось, что она руководит Феминистским антивоенным сопротивлением*** — иностранным агентом. Отмечалось, что Серенко* проживает за границей, где именно — не уточнялось.
* Признана физлицом, выполняющим функции иноагента
** Экстремистская организация, запрещенная в России.
*** Организация, признанная в России иноагентом