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Постпред России назвал перенос сессии ФАО в Рим законным - РИА Новости, 10.04.2024
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19:57 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/fao-1939196945.html
Постпред России назвал перенос сессии ФАО в Рим законным
Постпред России назвал перенос сессии ФАО в Рим законным - РИА Новости, 10.04.2024
Постпред России назвал перенос сессии ФАО в Рим законным
Решение о проведении сессии Региональной конференции ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций) для Европы в Риме после ее... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:57
2024-04-10T19:57
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РИМ, 10 апр – РИА Новости. Решение о проведении сессии Региональной конференции ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций) для Европы в Риме после ее переноса из Кишинева полностью соответствует принципам и целям Устава организации, российская сторона намерена отстаивать свою точку зрения в случае политизации ее работы, заявил постоянный представитель при ФАО Игорь Голубовский. Перенос места проведения мероприятия, отметил он, "стал результатом дипломатических усилий по линии МИД России, посольства России в Кишиневе и постпредства РФ при ФАО" и других международных организациях в Риме. "Мы приветствуем это решение. Все время после заявления молдавской стороны о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Конференции мы плотно работали с секретариатом ФАО, последовательно разъясняя нашу позицию о том, что обсуждать сельскохозяйственное развитие в Европе и Центральной Азии без очного присутствия одного из крупнейших производителей продовольствия, сельскохозяйственных товаров и удобрений крайне неэффективно, если не сказать абсурдно", - заявил Голубовский в комментарии, поступившем в РИА Новости. Он подчеркнул, что продовольственная безопасность региона, как и любая безопасность, в условиях глобализации может достигаться только с учетом мнения всех стран. "Именно поэтому решение о проведении сессии РКЕ в Риме полностью соответствует принципам и целям устава ФАО, которые предполагают равноправное и коллективное участие всех стран-членов организации в решении вопроса избавления человечества от голода. В случае попыток политизировать работу сессии Конференции мы будем отстаивать свою точку зрения", - заявил дипломат. Делегацию России на сессии возглавит сам Голубовский. В нее также войдут эксперты по различным вопросам агропромышленного производства, обеспечения полноценного питания и осуществления Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду заявила, что России удалось перенести место проведения сессии ФАО из Кишинева в штаб-квартиру организации в Риме. Ранее посол России в Молдавии Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии ФАО. Тридцать четвертая сессия Региональной конференции ФАО для Европы состоится 14-17 мая.
https://ria.ru/20240319/fao-1934329530.html
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в мире, россия, фао, рим, оон, италия, молдавия
В мире, Россия, ФАО, Рим, ООН, Италия, Молдавия
Постпред России назвал перенос сессии ФАО в Рим законным

Постпред России: перенос сессии ФАО из Кишинева в Рим соответствует уставу

© Depositphotos.com / Fazon1Колизей в Риме
Колизей в Риме - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Depositphotos.com / Fazon1
Колизей в Риме. Архивное фото
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РИМ, 10 апр – РИА Новости. Решение о проведении сессии Региональной конференции ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций) для Европы в Риме после ее переноса из Кишинева полностью соответствует принципам и целям Устава организации, российская сторона намерена отстаивать свою точку зрения в случае политизации ее работы, заявил постоянный представитель при ФАО Игорь Голубовский.
Перенос места проведения мероприятия, отметил он, "стал результатом дипломатических усилий по линии МИД России, посольства России в Кишиневе и постпредства РФ при ФАО" и других международных организациях в Риме.
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"Мы приветствуем это решение. Все время после заявления молдавской стороны о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Конференции мы плотно работали с секретариатом ФАО, последовательно разъясняя нашу позицию о том, что обсуждать сельскохозяйственное развитие в Европе и Центральной Азии без очного присутствия одного из крупнейших производителей продовольствия, сельскохозяйственных товаров и удобрений крайне неэффективно, если не сказать абсурдно", - заявил Голубовский в комментарии, поступившем в РИА Новости.
Он подчеркнул, что продовольственная безопасность региона, как и любая безопасность, в условиях глобализации может достигаться только с учетом мнения всех стран.
"Именно поэтому решение о проведении сессии РКЕ в Риме полностью соответствует принципам и целям устава ФАО, которые предполагают равноправное и коллективное участие всех стран-членов организации в решении вопроса избавления человечества от голода. В случае попыток политизировать работу сессии Конференции мы будем отстаивать свою точку зрения", - заявил дипломат.
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Делегацию России на сессии возглавит сам Голубовский. В нее также войдут эксперты по различным вопросам агропромышленного производства, обеспечения полноценного питания и осуществления Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду заявила, что России удалось перенести место проведения сессии ФАО из Кишинева в штаб-квартиру организации в Риме.
Ранее посол России в Молдавии Олег Васнецов сообщил, что в МИД Молдавии ему было заявлено о нежелании видеть российскую делегацию на сессии ФАО. Тридцать четвертая сессия Региональной конференции ФАО для Европы состоится 14-17 мая.
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