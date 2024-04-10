https://ria.ru/20240410/evrosoyuz-1939041873.html

Украине не место в ЕС, заявили в правительстве Франции

Украине не место в ЕС, заявили в правительстве Франции - РИА Новости, 10.04.2024

Украине не место в ЕС, заявили в правительстве Франции

Украине не место в Евросоюзе, ее вступление в объединение может убить его, считают в правительстве Франции, пишет издание Express. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:43

2024-04-10T11:43

2024-04-10T11:43

в мире

украина

франция

турция

эммануэль макрон

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украине не место в Евросоюзе, ее вступление в объединение может убить его, считают в правительстве Франции, пишет издание Express. По мнению издания, тема вступления Украины в ЕС является бомбой замедленного действия. Как считает неназванный представитель правительства Франции, Украине не место в ЕС. "Мы совершаем ту же ошибку, что и с Турцией. Это будет ошибка, которая убьет ЕС. Интегрировать ведущего мирового производителя зерна будет безумием", - приводит газета слова источника. Другой неназванный источник - член партии, которая поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона - отметил, что членство Украины в ЕС нужно сделать пунктом переговоров с Россией. "Показать нашу приверженность этому решению сегодня, чтобы повысить цену нашей уступки... завтра", - добавил он. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231109/ukraina-1908408199.html

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908218067.html

украина

франция

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, франция, турция, эммануэль макрон, евросоюз