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Украине не место в ЕС, заявили в правительстве Франции - РИА Новости, 10.04.2024
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11:43 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/evrosoyuz-1939041873.html
Украине не место в ЕС, заявили в правительстве Франции
Украине не место в ЕС, заявили в правительстве Франции - РИА Новости, 10.04.2024
Украине не место в ЕС, заявили в правительстве Франции
Украине не место в Евросоюзе, ее вступление в объединение может убить его, считают в правительстве Франции, пишет издание Express. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:43
2024-04-10T11:43
в мире
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украине не место в Евросоюзе, ее вступление в объединение может убить его, считают в правительстве Франции, пишет издание Express. По мнению издания, тема вступления Украины в ЕС является бомбой замедленного действия. Как считает неназванный представитель правительства Франции, Украине не место в ЕС. "Мы совершаем ту же ошибку, что и с Турцией. Это будет ошибка, которая убьет ЕС. Интегрировать ведущего мирового производителя зерна будет безумием", - приводит газета слова источника. Другой неназванный источник - член партии, которая поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона - отметил, что членство Украины в ЕС нужно сделать пунктом переговоров с Россией. "Показать нашу приверженность этому решению сегодня, чтобы повысить цену нашей уступки... завтра", - добавил он. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20231109/ukraina-1908408199.html
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в мире, украина, франция, турция, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Украина, Франция, Турция, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Украине не место в ЕС, заявили в правительстве Франции

Правительство Франции: вступление Украины в ЕС может убить организацию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Украине не место в Евросоюзе, ее вступление в объединение может убить его, считают в правительстве Франции, пишет издание Express.
По мнению издания, тема вступления Украины в ЕС является бомбой замедленного действия.
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Как считает неназванный представитель правительства Франции, Украине не место в ЕС.
«
"Мы совершаем ту же ошибку, что и с Турцией. Это будет ошибка, которая убьет ЕС. Интегрировать ведущего мирового производителя зерна будет безумием", - приводит газета слова источника.
Другой неназванный источник - член партии, которая поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона - отметил, что членство Украины в ЕС нужно сделать пунктом переговоров с Россией. "Показать нашу приверженность этому решению сегодня, чтобы повысить цену нашей уступки... завтра", - добавил он.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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