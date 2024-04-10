Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области из опасных зон эвакуировали 4,35 тысячи человек - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/evakuatsiya-1939174873.html
В Курганской области из опасных зон эвакуировали 4,35 тысячи человек
В Курганской области из опасных зон эвакуировали 4,35 тысячи человек - РИА Новости, 10.04.2024
В Курганской области из опасных зон эвакуировали 4,35 тысячи человек
Свыше 180 жилых домов и 281 приусадебный участок уже подтоплены паводковыми водами в 12 населенных пунктах Курганской области, из опасных зон эвакуировано 4,35... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:31
2024-04-10T18:31
происшествия
россия
курганская область
тобол (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938927529_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3c7ff60710bb776e6971644412f18a21.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Свыше 180 жилых домов и 281 приусадебный участок уже подтоплены паводковыми водами в 12 населенных пунктах Курганской области, из опасных зон эвакуировано 4,35 тысячи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Происходит повышение уровней воды в реках Уй и Тобол. В зоне подтопления находится 12 населенных пунктов, 181 жилой дом и 281 приусадебный участок", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели уже эвакуировали 4,35 тысячи человек, в том числе 685 детей. "Развёрнут 21 пункт временного размещения вместимостью более 2 тысяч человек. В настоящее время в ПВР размещено 555 человек, в том числе 107 детей", - добавил представитель ведомства. По данным МЧС РФ, борьбу с паводком ведут более 1,8 тысячи человек и 600 единиц техники. "Основные силы направлены на эвакуацию жителей и берегоукрепительные работы на территориях, подверженных затоплению. Группировка наращивается", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240410/tobol-1939032275.html
https://ria.ru/20240410/orsk-1939114977.html
россия
курганская область
тобол (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938927529_156:0:1116:720_1920x0_80_0_0_e24de0cc02211ddef908bd8b0971703f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курганская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Россия, Курганская область, Тобол (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В Курганской области из опасных зон эвакуировали 4,35 тысячи человек

В Курганской области из 12 населенных пунктов эвакуировали 4,35 тысячи человек

© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округаРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округа
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Свыше 180 жилых домов и 281 приусадебный участок уже подтоплены паводковыми водами в 12 населенных пунктах Курганской области, из опасных зон эвакуировано 4,35 тысячи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Происходит повышение уровней воды в реках Уй и Тобол. В зоне подтопления находится 12 населенных пунктов, 181 жилой дом и 281 приусадебный участок", - сказал собеседник агентства.
Работы по повышению уровня дамбы в Кургане - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В Курганской области ожидают уровень воды в Тоболе от девяти до 11 метров
11:16
По его словам, спасатели уже эвакуировали 4,35 тысячи человек, в том числе 685 детей.
«
"Развёрнут 21 пункт временного размещения вместимостью более 2 тысяч человек. В настоящее время в ПВР размещено 555 человек, в том числе 107 детей", - добавил представитель ведомства.
По данным МЧС РФ, борьбу с паводком ведут более 1,8 тысячи человек и 600 единиц техники.
«
"Основные силы направлены на эвакуацию жителей и берегоукрепительные работы на территориях, подверженных затоплению. Группировка наращивается", - заключил собеседник агентства.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел затопленный поселок Мостострой в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В Орске построят новую дамбу
15:30
 
ПроисшествияРоссияКурганская областьТобол (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала