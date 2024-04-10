https://ria.ru/20240410/evakuatsiya-1939174873.html

В Курганской области из опасных зон эвакуировали 4,35 тысячи человек

В Курганской области из опасных зон эвакуировали 4,35 тысячи человек - РИА Новости, 10.04.2024

В Курганской области из опасных зон эвакуировали 4,35 тысячи человек

Свыше 180 жилых домов и 281 приусадебный участок уже подтоплены паводковыми водами в 12 населенных пунктах Курганской области, из опасных зон эвакуировано 4,35... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T18:31

2024-04-10T18:31

2024-04-10T18:31

происшествия

россия

курганская область

тобол (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Свыше 180 жилых домов и 281 приусадебный участок уже подтоплены паводковыми водами в 12 населенных пунктах Курганской области, из опасных зон эвакуировано 4,35 тысячи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Происходит повышение уровней воды в реках Уй и Тобол. В зоне подтопления находится 12 населенных пунктов, 181 жилой дом и 281 приусадебный участок", - сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели уже эвакуировали 4,35 тысячи человек, в том числе 685 детей. "Развёрнут 21 пункт временного размещения вместимостью более 2 тысяч человек. В настоящее время в ПВР размещено 555 человек, в том числе 107 детей", - добавил представитель ведомства. По данным МЧС РФ, борьбу с паводком ведут более 1,8 тысячи человек и 600 единиц техники. "Основные силы направлены на эвакуацию жителей и берегоукрепительные работы на территориях, подверженных затоплению. Группировка наращивается", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240410/tobol-1939032275.html

https://ria.ru/20240410/orsk-1939114977.html

россия

курганская область

тобол (река)

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происшествия, россия, курганская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024