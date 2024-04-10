https://ria.ru/20240410/evakuatsiya-1939029366.html

В Курганской области превентивно эвакуировали 4,5 тысячи человек

В Курганской области превентивно эвакуировали 4,5 тысячи человек - РИА Новости, 10.04.2024

В Курганской области превентивно эвакуировали 4,5 тысячи человек

Более 4,5 тысячи жителей Курганской области превентивно эвакуированы из-за паводка, большинство из них из Звериноголовского округа завил глава региона Вадим... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:07

2024-04-10T11:07

2024-04-10T11:20

курганская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938925767_0:48:761:476_1920x0_80_0_0_24e7d8543c3d7f0563dc9f5d61273425.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Более 4,5 тысячи жителей Курганской области превентивно эвакуированы из-за паводка, большинство из них из Звериноголовского округа завил глава региона Вадим Шумков в эфире телеканала "Россия 24"."Эвакуация объявлена превентивно во всех муниципальных округах, которые идут по течению Тобола, – шесть муниципальных округов… Людей вывозим из зоны потенциального подтопления. На сегодня самое большое количество эвакуированных в Звериноголовском. Уже 4,5 тысяч человек суммарно по Курганской области эвакуировано, из них в ПВР находятся более 550 человек, остальные разъехались по родственникам", - сказал Шумков.

https://ria.ru/20240410/navodnenie-1938992216.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курганская область, происшествия, наводнения в россии — 2024