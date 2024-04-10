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В Курганской области превентивно эвакуировали 4,5 тысячи человек - РИА Новости, 10.04.2024
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11:07 10.04.2024 (обновлено: 11:20 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/evakuatsiya-1939029366.html
В Курганской области превентивно эвакуировали 4,5 тысячи человек
В Курганской области превентивно эвакуировали 4,5 тысячи человек - РИА Новости, 10.04.2024
В Курганской области превентивно эвакуировали 4,5 тысячи человек
Более 4,5 тысячи жителей Курганской области превентивно эвакуированы из-за паводка, большинство из них из Звериноголовского округа завил глава региона Вадим... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:07
2024-04-10T11:20
курганская область
происшествия
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Более 4,5 тысячи жителей Курганской области превентивно эвакуированы из-за паводка, большинство из них из Звериноголовского округа завил глава региона Вадим Шумков в эфире телеканала "Россия 24"."Эвакуация объявлена превентивно во всех муниципальных округах, которые идут по течению Тобола, – шесть муниципальных округов… Людей вывозим из зоны потенциального подтопления. На сегодня самое большое количество эвакуированных в Звериноголовском. Уже 4,5 тысяч человек суммарно по Курганской области эвакуировано, из них в ПВР находятся более 550 человек, остальные разъехались по родственникам", - сказал Шумков.
https://ria.ru/20240410/navodnenie-1938992216.html
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курганская область, происшествия, наводнения в россии — 2024
Курганская область, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В Курганской области превентивно эвакуировали 4,5 тысячи человек

В Курганской области превентивно эвакуировали 4,5 тысячи человек из-за паводка

© Фото : Администрация Звериноголовского МОРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Более 4,5 тысячи жителей Курганской области превентивно эвакуированы из-за паводка, большинство из них из Звериноголовского округа завил глава региона Вадим Шумков в эфире телеканала "Россия 24".
"Эвакуация объявлена превентивно во всех муниципальных округах, которые идут по течению Тобола, – шесть муниципальных округов… Людей вывозим из зоны потенциального подтопления. На сегодня самое большое количество эвакуированных в Звериноголовском. Уже 4,5 тысяч человек суммарно по Курганской области эвакуировано, из них в ПВР находятся более 550 человек, остальные разъехались по родственникам", - сказал Шумков.
Подтопления в поселке Кузнечный под Оренбургом - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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Курганская областьПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
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