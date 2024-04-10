https://ria.ru/20240410/evakuatsiya-1938992361.html
В Оренбуржье из домовладений и с участков эвакуировали 7703 человек
В Оренбуржье из домовладений и с участков эвакуировали 7703 человек - РИА Новости, 10.04.2024
В Оренбуржье из домовладений и с участков эвакуировали 7703 человек
Из домовладений и с приусадебных участков в Оренбуржье эвакуированы 7 703 человека, в ПВР размещены 1 513 человек, сообщило правительство региона в своем... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:53
2024-04-10T08:53
2024-04-10T08:58
прорыв дамбы в орске
происшествия
оренбургская область
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Из домовладений и с приусадебных участков в Оренбуржье эвакуированы 7 703 человека, в ПВР размещены 1 513 человек, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале."Из домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 7 703 человека, в том числе 1707 детей. В 36 ПВР размещено 1 513 человек, из них 262 ребенка. Остальные расположились у родственников. Также из зоны затопления в безопасные районы перемещено 570 голов сельскохозяйственных животных", - говорится в сводке областных властей.По данным регионального правительства, за сутки освободились 6 низководных мостов, закрыто для движения транспорта 38 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений."В Оренбуржье в ликвидации ЧС задействованы 4 411 человек, 842 единицы техники, 164 плавсредства и 17 БАС (беспилотные авиационные системы – ред.)", - добавили власти региона.В Оренбургской области введен режим ЧС на федеральном уровне.
https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html
оренбургская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область
Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Оренбургская область
В Оренбуржье из домовладений и с участков эвакуировали 7703 человек
В Оренбуржье из домовладений и с приусадебных участков эвакуировали 7703 человек
УФА, 10 апр – РИА Новости.
Из домовладений и с приусадебных участков в Оренбуржье эвакуированы 7 703 человека, в ПВР размещены 1 513 человек, сообщило
правительство региона в своем Telegram-канале.
"Из домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 7 703 человека, в том числе 1707 детей. В 36 ПВР размещено 1 513 человек, из них 262 ребенка. Остальные расположились у родственников. Также из зоны затопления в безопасные районы перемещено 570 голов сельскохозяйственных животных", - говорится в сводке областных властей.
По данным регионального правительства, за сутки освободились 6 низководных мостов, закрыто для движения транспорта 38 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.
"В Оренбуржье в ликвидации ЧС задействованы 4 411 человек, 842 единицы техники, 164 плавсредства и 17 БАС (беспилотные авиационные системы – ред.)", - добавили власти региона.
В Оренбургской области
введен режим ЧС на федеральном уровне.