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В Оренбуржье из домовладений и с участков эвакуировали 7703 человек - РИА Новости, 10.04.2024
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08:53 10.04.2024 (обновлено: 08:58 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/evakuatsiya-1938992361.html
В Оренбуржье из домовладений и с участков эвакуировали 7703 человек
В Оренбуржье из домовладений и с участков эвакуировали 7703 человек - РИА Новости, 10.04.2024
В Оренбуржье из домовладений и с участков эвакуировали 7703 человек
Из домовладений и с приусадебных участков в Оренбуржье эвакуированы 7 703 человека, в ПВР размещены 1 513 человек, сообщило правительство региона в своем... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:53
2024-04-10T08:58
прорыв дамбы в орске
происшествия
оренбургская область
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Из домовладений и с приусадебных участков в Оренбуржье эвакуированы 7 703 человека, в ПВР размещены 1 513 человек, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале."Из домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 7 703 человека, в том числе 1707 детей. В 36 ПВР размещено 1 513 человек, из них 262 ребенка. Остальные расположились у родственников. Также из зоны затопления в безопасные районы перемещено 570 голов сельскохозяйственных животных", - говорится в сводке областных властей.По данным регионального правительства, за сутки освободились 6 низководных мостов, закрыто для движения транспорта 38 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений."В Оренбуржье в ликвидации ЧС задействованы 4 411 человек, 842 единицы техники, 164 плавсредства и 17 БАС (беспилотные авиационные системы – ред.)", - добавили власти региона.В Оренбургской области введен режим ЧС на федеральном уровне.
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оренбургская область
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прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область
Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Оренбургская область
В Оренбуржье из домовладений и с участков эвакуировали 7703 человек

В Оренбуржье из домовладений и с приусадебных участков эвакуировали 7703 человек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска
Подтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Подтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска
Читать ria.ru в
УФА, 10 апр – РИА Новости. Из домовладений и с приусадебных участков в Оренбуржье эвакуированы 7 703 человека, в ПВР размещены 1 513 человек, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
"Из домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 7 703 человека, в том числе 1707 детей. В 36 ПВР размещено 1 513 человек, из них 262 ребенка. Остальные расположились у родственников. Также из зоны затопления в безопасные районы перемещено 570 голов сельскохозяйственных животных", - говорится в сводке областных властей.
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтопленыНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
Инфографика
По данным регионального правительства, за сутки освободились 6 низководных мостов, закрыто для движения транспорта 38 мостовых сооружений. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.
"В Оренбуржье в ликвидации ЧС задействованы 4 411 человек, 842 единицы техники, 164 плавсредства и 17 БАС (беспилотные авиационные системы – ред.)", - добавили власти региона.
В Оренбургской области введен режим ЧС на федеральном уровне.
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Дамба в Орске должна была выдержать мощное наводнение, считает эксперт
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Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествияОренбургская область
 
 
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