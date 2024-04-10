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Жителей Тюменской области призвали готовиться к эвакуации из зоны паводка - РИА Новости, 10.04.2024
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06:58 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/evakuatsiya-1938983007.html
Жителей Тюменской области призвали готовиться к эвакуации из зоны паводка
Жителей Тюменской области призвали готовиться к эвакуации из зоны паводка - РИА Новости, 10.04.2024
Жителей Тюменской области призвали готовиться к эвакуации из зоны паводка
Жителям населенных пунктов Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, необходимо подготовиться к эвакуации, сообщает информационный... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T06:58
2024-04-10T06:58
происшествия
тюменская область
ишим
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 10 апр – РИА Новости. Жителям населенных пунктов Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, необходимо подготовиться к эвакуации, сообщает информационный центр правительства региона. "Жителей районов Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, призывают подготовиться к эвакуации. В регионе действует режим ЧС. Его ввели заранее. В таких условиях у оперативных служб больше полномочий для защиты населения и территорий… Жителей региона также призывают подготовиться к возможной опасности", – указано в сообщении. В регионе с 9 апреля запущено sms-оповещение населения о режиме ЧС из-за паводка, в котором сообщается об угрозе затопления территорий населенных пунктов, гражданам советуют соблюдать спокойствие, а при необходимости - обращаться в службу спасения по номеру "112". В Тюменской области 8 апреля введен режим ЧС по паводку. Информцентр правительства региона со ссылкой на данные ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" во вторник сообщил, что "в связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией, которая складывается в верховьях рек Тобол и Ишим... значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на Ишиме и двух – на Тоболе". Состав группировки по реагированию на возможную ЧС в области насчитывает более 12 тысяч человек, может быть задействовано свыше 2,6 тысячи единиц техники и 194 единицы плавсредств. Областной главк МЧС России и опорный региональный центр добровольчества в ЧС объявили о наборе добровольцев с лодками для оказания помощи населению при эвакуации в случае ухудшения паводковой обстановки.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938981859.html
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происшествия, тюменская область, ишим, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тюменская область, Ишим, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Жителей Тюменской области призвали готовиться к эвакуации из зоны паводка

Жителей Тюменской области в зоне подтопления призвали готовиться к эвакуации

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области
Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пожарная машина на затопленной в результате паводка улице в городе Ишим Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 10 апр – РИА Новости. Жителям населенных пунктов Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, необходимо подготовиться к эвакуации, сообщает информационный центр правительства региона.
«
"Жителей районов Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, призывают подготовиться к эвакуации. В регионе действует режим ЧС. Его ввели заранее. В таких условиях у оперативных служб больше полномочий для защиты населения и территорий… Жителей региона также призывают подготовиться к возможной опасности", – указано в сообщении.
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В регионе с 9 апреля запущено sms-оповещение населения о режиме ЧС из-за паводка, в котором сообщается об угрозе затопления территорий населенных пунктов, гражданам советуют соблюдать спокойствие, а при необходимости - обращаться в службу спасения по номеру "112".
В Тюменской области 8 апреля введен режим ЧС по паводку. Информцентр правительства региона со ссылкой на данные ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" во вторник сообщил, что "в связи с интенсивным снеготаянием и паводкоопасной ситуацией, которая складывается в верховьях рек Тобол и Ишим... значительно высокие уровни воды, достижение критериев опасного явления ожидаются на всех четырех пунктах наблюдения на Ишиме и двух – на Тоболе".
Состав группировки по реагированию на возможную ЧС в области насчитывает более 12 тысяч человек, может быть задействовано свыше 2,6 тысячи единиц техники и 194 единицы плавсредств. Областной главк МЧС России и опорный региональный центр добровольчества в ЧС объявили о наборе добровольцев с лодками для оказания помощи населению при эвакуации в случае ухудшения паводковой обстановки.
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ПроисшествияТюменская областьИшимРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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