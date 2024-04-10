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ВТО ожидает рост экспорта из стран СНГ в 2024 году - РИА Новости, 10.04.2024
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16:06 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/eksport-1939128097.html
ВТО ожидает рост экспорта из стран СНГ в 2024 году
ВТО ожидает рост экспорта из стран СНГ в 2024 году - РИА Новости, 10.04.2024
ВТО ожидает рост экспорта из стран СНГ в 2024 году
Экспорт из стран СНГ вырастет примерно на 5,3% в 2024 году, в то время как в Европе темпы роста будут самыми низкими в мире и составят всего 1,7%, говорится в... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:06
2024-04-10T16:06
россия
экономика
европа
украина
владимир путин
снг
всемирная торговая организация (вто)
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ЖЕНЕВА, 10 апр – РИА Новости. Экспорт из стран СНГ вырастет примерно на 5,3% в 2024 году, в то время как в Европе темпы роста будут самыми низкими в мире и составят всего 1,7%, говорится в опубликованном прогнозе на сайте Всемирной торговой организации (ВТО). "Ожидаемый рост (в 2024 году - ред.) в регионе СНГ немного ниже 5,3%, также начиная с низкой базы после падения экспорта в результате войны на Украине. Ожидается, что в Северной Америке (3,6%), на Ближнем Востоке (3,5%) и в Азии (3,4%) будет наблюдаться умеренный рост экспорта, в то время как в Южной Америке ожидается более медленный рост (2,6%). Ожидается, что европейский экспорт снова будет отставать от экспорта других регионов с ростом всего на 1,7%", - сказано в документе. В организации ожидают, что значительный рост объемов импорта в Азии (5,6%) и Африке (4,4%) поможет поддержать мировой спрос на товары в этом году, однако во всех других регионах ожидается рост импорта ниже среднего, в том числе в Южной Америке (2,7%), на Ближнем Востоке (1,2%), в Северной Америке (1%), в Европе (0,1%) и СНГ (-3,8%). В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240409/ekonomika-1938849915.html
https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939068071.html
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россия, экономика, европа, украина, владимир путин, снг, всемирная торговая организация (вто)
Россия, Экономика, Европа, Украина, Владимир Путин, СНГ, Всемирная торговая организация (ВТО)
ВТО ожидает рост экспорта из стран СНГ в 2024 году

ВТО: экспорт из стран СНГ в 2024 году вырастет на 5,3 процента

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПокупательница в торговом зале магазина
Покупательница в торговом зале магазина - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Покупательница в торговом зале магазина. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 апр – РИА Новости. Экспорт из стран СНГ вырастет примерно на 5,3% в 2024 году, в то время как в Европе темпы роста будут самыми низкими в мире и составят всего 1,7%, говорится в опубликованном прогнозе на сайте Всемирной торговой организации (ВТО).
"Ожидаемый рост (в 2024 году - ред.) в регионе СНГ немного ниже 5,3%, также начиная с низкой базы после падения экспорта в результате войны на Украине. Ожидается, что в Северной Америке (3,6%), на Ближнем Востоке (3,5%) и в Азии (3,4%) будет наблюдаться умеренный рост экспорта, в то время как в Южной Америке ожидается более медленный рост (2,6%). Ожидается, что европейский экспорт снова будет отставать от экспорта других регионов с ростом всего на 1,7%", - сказано в документе.
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В организации ожидают, что значительный рост объемов импорта в Азии (5,6%) и Африке (4,4%) поможет поддержать мировой спрос на товары в этом году, однако во всех других регионах ожидается рост импорта ниже среднего, в том числе в Южной Америке (2,7%), на Ближнем Востоке (1,2%), в Северной Америке (1%), в Европе (0,1%) и СНГ (-3,8%).
В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияЭкономикаЕвропаУкраинаВладимир ПутинСНГВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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