https://ria.ru/20240410/eksport-1939128097.html

ВТО ожидает рост экспорта из стран СНГ в 2024 году

ВТО ожидает рост экспорта из стран СНГ в 2024 году - РИА Новости, 10.04.2024

ВТО ожидает рост экспорта из стран СНГ в 2024 году

Экспорт из стран СНГ вырастет примерно на 5,3% в 2024 году, в то время как в Европе темпы роста будут самыми низкими в мире и составят всего 1,7%, говорится в... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:06

2024-04-10T16:06

2024-04-10T16:06

россия

экономика

европа

украина

владимир путин

снг

всемирная торговая организация (вто)

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ЖЕНЕВА, 10 апр – РИА Новости. Экспорт из стран СНГ вырастет примерно на 5,3% в 2024 году, в то время как в Европе темпы роста будут самыми низкими в мире и составят всего 1,7%, говорится в опубликованном прогнозе на сайте Всемирной торговой организации (ВТО). "Ожидаемый рост (в 2024 году - ред.) в регионе СНГ немного ниже 5,3%, также начиная с низкой базы после падения экспорта в результате войны на Украине. Ожидается, что в Северной Америке (3,6%), на Ближнем Востоке (3,5%) и в Азии (3,4%) будет наблюдаться умеренный рост экспорта, в то время как в Южной Америке ожидается более медленный рост (2,6%). Ожидается, что европейский экспорт снова будет отставать от экспорта других регионов с ростом всего на 1,7%", - сказано в документе. В организации ожидают, что значительный рост объемов импорта в Азии (5,6%) и Африке (4,4%) поможет поддержать мировой спрос на товары в этом году, однако во всех других регионах ожидается рост импорта ниже среднего, в том числе в Южной Америке (2,7%), на Ближнем Востоке (1,2%), в Северной Америке (1%), в Европе (0,1%) и СНГ (-3,8%). В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением. В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240409/ekonomika-1938849915.html

https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939068071.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, европа, украина, владимир путин, снг, всемирная торговая организация (вто)