https://ria.ru/20240410/ekonomika-1939060256.html

Набиуллина рассказала о диалоге по операциям в цифровых валютах

Набиуллина рассказала о диалоге по операциям в цифровых валютах - РИА Новости, 10.04.2024

Набиуллина рассказала о диалоге по операциям в цифровых валютах

ЦБ РФ ведет диалог о возможности трансграничных операций в национальных цифровых валютах, но важна и политическая готовность соответствующих стран, заявила... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:35

2024-04-10T12:35

2024-04-10T13:24

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

госдума рф

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ЦБ РФ ведет диалог о возможности трансграничных операций в национальных цифровых валютах, но важна и политическая готовность соответствующих стран, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Уже сейчас с теми странами, которые создают аналогичные (цифровые – ред.) платформы, мы ведем диалог о возможности трансграничных операций в цифровых валютах центральных банков. Здесь, конечно, важна не только техническая готовность, но и политическая готовность", - сообщила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ.

https://ria.ru/20240130/tsifrovaya_valyuta-1924263878.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, госдума рф