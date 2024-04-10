Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина рассказала о диалоге по операциям в цифровых валютах - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 10.04.2024 (обновлено: 13:24 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/ekonomika-1939060256.html
Набиуллина рассказала о диалоге по операциям в цифровых валютах
Набиуллина рассказала о диалоге по операциям в цифровых валютах - РИА Новости, 10.04.2024
Набиуллина рассказала о диалоге по операциям в цифровых валютах
ЦБ РФ ведет диалог о возможности трансграничных операций в национальных цифровых валютах, но важна и политическая готовность соответствующих стран, заявила... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:35
2024-04-10T13:24
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939073230_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_88ef1f60b881f40b5e6eadbc204f4bff.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ЦБ РФ ведет диалог о возможности трансграничных операций в национальных цифровых валютах, но важна и политическая готовность соответствующих стран, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Уже сейчас с теми странами, которые создают аналогичные (цифровые – ред.) платформы, мы ведем диалог о возможности трансграничных операций в цифровых валютах центральных банков. Здесь, конечно, важна не только техническая готовность, но и политическая готовность", - сообщила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ.
https://ria.ru/20240130/tsifrovaya_valyuta-1924263878.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939073230_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_461f54d040e6f6f766e8d75de539d264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, госдума рф
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Госдума РФ
Набиуллина рассказала о диалоге по операциям в цифровых валютах

Набиуллина: для операций в цифровых валютах важна политическая готовность

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 апреля 2024
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ЦБ РФ ведет диалог о возможности трансграничных операций в национальных цифровых валютах, но важна и политическая готовность соответствующих стран, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Уже сейчас с теми странами, которые создают аналогичные (цифровые – ред.) платформы, мы ведем диалог о возможности трансграничных операций в цифровых валютах центральных банков. Здесь, конечно, важна не только техническая готовность, но и политическая готовность", - сообщила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
ЦБ обсуждает с дружественными странами расчеты в цифровых валютах
30 января, 04:50
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала