Набиуллина рассказала о диалоге по операциям в цифровых валютах
Набиуллина: для операций в цифровых валютах важна политическая готовность
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 апреля 2024
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 апреля 2024
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ЦБ РФ ведет диалог о возможности трансграничных операций в национальных цифровых валютах, но важна и политическая готовность соответствующих стран, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Уже сейчас с теми странами, которые создают аналогичные (цифровые – ред.) платформы, мы ведем диалог о возможности трансграничных операций в цифровых валютах центральных банков. Здесь, конечно, важна не только техническая готовность, но и политическая готовность", - сообщила Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ.