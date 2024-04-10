https://ria.ru/20240410/efimov-1938919119.html
Ефимов: производство бумаги и бумажных изделий выросло более чем в 4 раза
Ефимов: производство бумаги и бумажных изделий выросло более чем в 4 раза - РИА Новости, 10.04.2024
Ефимов: производство бумаги и бумажных изделий выросло более чем в 4 раза
В первые два месяца текущего года московские производства увеличили выпуск бумаги и бумажных изделий почти на 309% по сравнению с таким же периодом прошлого... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:07
2024-04-10T10:07
2024-04-10T10:09
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В первые два месяца текущего года московские производства увеличили выпуск бумаги и бумажных изделий почти на 309% по сравнению с таким же периодом прошлого года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Москве более 700 предприятий выпускают книги, упаковку, бумагу и прочую продукцию. Отрасль показывает высокую динамику роста в 2024 году: за два месяца объем производства увеличился более чем в четыре раза. Всего было отгружено товаров на 7,8 миллиарда рублей, что на 67,8% превышает результат за аналогичный период 2023-го", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что московские промышленники занимаются производством различной продукции: бумага и картон, ящики и коробки, обои, а также канцелярские принадлежности и прочее.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский заявил, что благодаря поддержке властей Москвы в городе увеличивается объем промпроизводства. На сегодняшний день предприятия могут воспользоваться свыше 20 финансовыми и нефинансовыми инструментами. Благодаря им можно экономить собственные ресурсы и развивать производство: расширять площадки, увеличивать объемы выпуска продукции, настраивать экспортные поставки, а также внедрять автоматизацию и роботизацию.К примеру, ранее Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал компании "Ламбумиз", которая занимается выпуском упаковочной продукции, 100 млн руб. для развития и запуска новых производственных линий. Эта компания при поддержке властей города не только наращивает выпуск традиционной продукции, но и активно занимается созданием высокотехнологичных решений. Среди них – система ускоренной оценки дизайна упаковки молочных продуктов при помощи искусственного интеллекта. Благодаря ей заказчики могут проанализировать внешний вид своего товара, сравнить его с конкурентами, а также получить рекомендации по усовершенствованию.Москва – это город с развитым производством. Здесь работают свыше 4,2 тыс. промплощадок, на которых трудоустроено около 725 тыс. человек. Каждый год в мегаполисе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых.Ранее Ефимов сообщал, что столичный производитель RFID-продукции ISBC в конце прошлого года получил льготный заем от правительства города на покупку оборудования, с помощью которого можно будет увеличить объемы производства.
https://ria.ru/20240409/lgota-1938704710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. В первые два месяца текущего года московские производства увеличили выпуск бумаги и бумажных изделий почти на 309% по сравнению с таким же периодом прошлого года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В Москве
более 700 предприятий выпускают книги, упаковку, бумагу и прочую продукцию. Отрасль показывает высокую динамику роста в 2024 году: за два месяца объем производства увеличился более чем в четыре раза. Всего было отгружено товаров на 7,8 миллиарда рублей, что на 67,8% превышает результат за аналогичный период 2023-го", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что московские промышленники занимаются производством различной продукции: бумага и картон, ящики и коробки, обои, а также канцелярские принадлежности и прочее.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
заявил, что благодаря поддержке властей Москвы в городе увеличивается объем промпроизводства. На сегодняшний день предприятия могут воспользоваться свыше 20 финансовыми и нефинансовыми инструментами. Благодаря им можно экономить собственные ресурсы и развивать производство: расширять площадки, увеличивать объемы выпуска продукции, настраивать экспортные поставки, а также внедрять автоматизацию и роботизацию.
К примеру, ранее Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал компании "Ламбумиз", которая занимается выпуском упаковочной продукции, 100 млн руб. для развития и запуска новых производственных линий. Эта компания при поддержке властей города не только наращивает выпуск традиционной продукции, но и активно занимается созданием высокотехнологичных решений. Среди них – система ускоренной оценки дизайна упаковки молочных продуктов при помощи искусственного интеллекта. Благодаря ей заказчики могут проанализировать внешний вид своего товара, сравнить его с конкурентами, а также получить рекомендации по усовершенствованию.
Москва – это город с развитым производством. Здесь работают свыше 4,2 тыс. промплощадок, на которых трудоустроено около 725 тыс. человек. Каждый год в мегаполисе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых.
Ранее Ефимов сообщал, что столичный производитель RFID-продукции ISBC в конце прошлого года получил льготный заем от правительства города на покупку оборудования, с помощью которого можно будет увеличить объемы производства.