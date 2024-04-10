https://ria.ru/20240410/dtp-1939205187.html
На Московском скоростном диаметре столкнулись три машины
На Московском скоростном диаметре столкнулись три машины - РИА Новости, 10.04.2024
На Московском скоростном диаметре столкнулись три машины
Три машины столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе 1-го Вешняковского проезда, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T20:48
2024-04-10T20:48
2024-04-10T21:04
происшествия
авто
департамент транспорта г. москвы
москва
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Три машины столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе 1-го Вешняковского проезда, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На МСД (СВХ, 1-й Вешняковский проезд, дом 1 строение 6) произошло столкновение трёх автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в направлении области затруднено, для проезда доступна одна полоса из трех. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240131/dtp-1924658883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, департамент транспорта г. москвы, москва
Происшествия, Авто, Департамент транспорта г. Москвы, Москва
На Московском скоростном диаметре столкнулись три машины
Три машины столкнулись на юго-востоке Москвы, движение транспорта затруднено