https://ria.ru/20240410/dtp-1939205187.html

На Московском скоростном диаметре столкнулись три машины

На Московском скоростном диаметре столкнулись три машины - РИА Новости, 10.04.2024

На Московском скоростном диаметре столкнулись три машины

Три машины столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе 1-го Вешняковского проезда, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T20:48

2024-04-10T20:48

2024-04-10T21:04

происшествия

авто

департамент транспорта г. москвы

москва

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Три машины столкнулись на Московском скоростном диаметре (МСД) в районе 1-го Вешняковского проезда, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На МСД (СВХ, 1-й Вешняковский проезд, дом 1 строение 6) произошло столкновение трёх автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в направлении области затруднено, для проезда доступна одна полоса из трех. Выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240131/dtp-1924658883.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, департамент транспорта г. москвы, москва