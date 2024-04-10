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Ремонт девяти дорог проведут в подмосковных Химках - РИА Новости, 10.04.2024
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15:25 10.04.2024 (обновлено: 17:02 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/dorogi-1939113037.html
Ремонт девяти дорог проведут в подмосковных Химках
Ремонт девяти дорог проведут в подмосковных Химках - РИА Новости, 10.04.2024
Ремонт девяти дорог проведут в подмосковных Химках
В городском округе Химки в этом году отремонтируют девять участков дорог общей протяженностью более 23 километров, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:25
2024-04-10T17:02
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В городском округе Химки в этом году отремонтируют девять участков дорог общей протяженностью более 23 километров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Дорожное полотно обновят на улицах Панфилова и Пролетарской, Юбилейном проспекте, Вашутинском шоссе, в Молодежном проезде, на участке Покров – Веревское, а также на Международном шоссе, пересечении Лихачевского шоссе и трассы М-11 "Нева" и путепроводе "Пикино – Поярково – Мышецкое". "Дорожная инфраструктура – важная составляющая комфортной городской среды. За сезон капитально отремонтируем девять участков дорог - обновим дорожное полотно, разметку, знаки", – цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина. Шесть дорог отремонтируют в рамках муниципальной программы и еще три дороги - в рамках региональной. Также продолжается мониторинг состояния дорожного покрытия в округе, самые изношенные участки дополнительно включат в план ремонта на 2024 год. Ремонт проведут с использованием высококачественного евроасфальта. Кроме того, ежедневно в округе устраняют от 150 до 200 ям на дорогах и около 50 дефектов - во дворах. Всего с 1 апреля в Химках устранили более тысячи ям. Также в рамках месяца чистоты и порядка в округе очистят более 500 километров дорог и 200 километров тротуаров. Их промоют с использованием специальных средств, чтобы убрать остатки противогололедных реагентов. Также в городе заменят более 50 искусственных дорожных неровностей.
https://ria.ru/20240405/rekonstruktsiya-1938080891.html
химки
московская область (подмосковье)
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химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), московская область (подмосковье)
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Московская область (Подмосковье)

Ремонт девяти дорог проведут в подмосковных Химках

© Фото : пресс-служба администрации ХимокРемонт девяти дорог проведут в подмосковных Химках
Ремонт девяти дорог проведут в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В городском округе Химки в этом году отремонтируют девять участков дорог общей протяженностью более 23 километров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Дорожное полотно обновят на улицах Панфилова и Пролетарской, Юбилейном проспекте, Вашутинском шоссе, в Молодежном проезде, на участке Покров – Веревское, а также на Международном шоссе, пересечении Лихачевского шоссе и трассы М-11 "Нева" и путепроводе "Пикино – Поярково – Мышецкое".
"Дорожная инфраструктура – важная составляющая комфортной городской среды. За сезон капитально отремонтируем девять участков дорог - обновим дорожное полотно, разметку, знаки", – цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина.
Шесть дорог отремонтируют в рамках муниципальной программы и еще три дороги - в рамках региональной. Также продолжается мониторинг состояния дорожного покрытия в округе, самые изношенные участки дополнительно включат в план ремонта на 2024 год. Ремонт проведут с использованием высококачественного евроасфальта.
Кроме того, ежедневно в округе устраняют от 150 до 200 ям на дорогах и около 50 дефектов - во дворах. Всего с 1 апреля в Химках устранили более тысячи ям.
Также в рамках месяца чистоты и порядка в округе очистят более 500 километров дорог и 200 километров тротуаров. Их промоют с использованием специальных средств, чтобы убрать остатки противогололедных реагентов. Также в городе заменят более 50 искусственных дорожных неровностей.
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ХимкиДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Московская область (Подмосковье)
 
 
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