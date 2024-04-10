https://ria.ru/20240410/donetskoe-1939090484.html

Российские военные продвинулись на четырех направлениях

Российские военные продвинулись на четырех направлениях - РИА Новости, 10.04.2024

Российские военные продвинулись на четырех направлениях

Российские военные продвинулись на четырех направлениях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:10

2024-04-10T14:10

2024-04-10T15:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские военные продвинулись на четырех направлениях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 22-й, 28-й, 67-й, 93-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Новокалиново, Клещеевка, Новое и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.Также бойцы отразили четыре контратаки формирований четырех украинских бригад в районах Выемки, Победы и Красногоровки в ДНР.ВСУ потеряли: "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании,122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 100-миллиметровая противотанковая пушка "Рапира", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", — добавили в Минобороны.На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Военные отразили контратаку штурмовой группы 31-й бригады Нацгвардии Украины в районе Григоровки в ДНР.Потери противника составили:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Нота".На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение.Военные отразили 11 контратак штурмовиков пяти украинских бригад в районах Первомайского, Водяного, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.ВСУ потеряли:На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю.Бойцы нанесли огневое поражение формированиям двух украинских бригад в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР.Кроме того, российские военные отразили две контратаки противника в районе Никольского.Потери противника составили:

https://ria.ru/20240410/dannye-1939057609.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240410/lnr-1939082091.html

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html

https://ria.ru/20240410/vliyanie-1939036748.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность