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Российские военные продвинулись на четырех направлениях - РИА Новости, 10.04.2024
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14:10 10.04.2024 (обновлено: 15:27 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/donetskoe-1939090484.html
Российские военные продвинулись на четырех направлениях
Российские военные продвинулись на четырех направлениях - РИА Новости, 10.04.2024
Российские военные продвинулись на четырех направлениях
Российские военные продвинулись на четырех направлениях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:10
2024-04-10T15:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские военные продвинулись на четырех направлениях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 22-й, 28-й, 67-й, 93-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Новокалиново, Клещеевка, Новое и Курдюмовка Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке ведомства.Также бойцы отразили четыре контратаки формирований четырех украинских бригад в районах Выемки, Победы и Красногоровки в ДНР.ВСУ потеряли: &quot;В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании,122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка &quot;Гвоздика&quot;, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 100-миллиметровая противотанковая пушка &quot;Рапира&quot;, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы &quot;Нота&quot;, — добавили в Минобороны.На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Военные отразили контратаку штурмовой группы 31-й бригады Нацгвардии Украины в районе Григоровки в ДНР.Потери противника составили:При контрбатарейной борьбе российские военные поразили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Нота".На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение.Военные отразили 11 контратак штурмовиков пяти украинских бригад в районах Первомайского, Водяного, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.ВСУ потеряли:На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю.Бойцы нанесли огневое поражение формированиям двух украинских бригад в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР.Кроме того, российские военные отразили две контратаки противника в районе Никольского.Потери противника составили:
https://ria.ru/20240410/dannye-1939057609.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные продвинулись на четырех направлениях

Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российские военные продвинулись на четырех направлениях в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.
«

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 22-й, 28-й, 67-й, 93-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Новокалиново, Клещеевка, Новое и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.

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Также бойцы отразили четыре контратаки формирований четырех украинских бригад в районах Выемки, Победы и Красногоровки в ДНР.
ВСУ потеряли:
  • до 360 военнослужащих;
  • два бронетранспортера М113 производства США;
  • пять автомобилей.
«

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании,122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 100-миллиметровая противотанковая пушка "Рапира", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы "Нота", — добавили в Минобороны.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Военные отразили контратаку штурмовой группы 31-й бригады Нацгвардии Украины в районе Григоровки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 20 военнослужащих;
  • танк;
  • три боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля.
При контрбатарейной борьбе российские военные поразили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Нота".
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На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение.
Военные отразили 11 контратак штурмовиков пяти украинских бригад в районах Первомайского, Водяного, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.
ВСУ потеряли:
  • до 395 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • шесть автомобилей;
  • 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б";
  • 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
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На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю.
Бойцы нанесли огневое поражение формированиям двух украинских бригад в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР.
Кроме того, российские военные отразили две контратаки противника в районе Никольского.
Потери противника составили:
  • до 115 военнослужащих;
  • три пикапа;
  • 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • 100-миллиметровая противотанковая пушка "Рапира".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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