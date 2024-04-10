Глава ПМР рассказал, что тормозит диалог Тирасполя с Кишиневом
Глава ПМР: отсутствие доверия тормозит диалог Тирасполя с Кишиневом
Глава ПМР Вадим Красносельский . Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Отсутствие доверия друг другу тормозит диалог Тирасполя с Кишиневом по приднестровскому урегулированию, в том числе поиск модели урегулирования, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.
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"Чтобы приблизиться к обсуждению политической модели, надо доверять друг другу. Мы доверять не можем. Нельзя заставить доверять. Силой доверия не добиться", – сказал Красносельский на встрече со специальным представителем Европейского союза (ЕС) на переговорах по приднестровскому урегулированию Доротой Длоучи-Сулигой, сообщила пресс-служба главы ПМР.
Он подчеркнул, что Кишинев пользуется сложной внешнеполитической обстановкой для создания блокадных условий в отношении Приднестровья.
В качестве доказательства он отметил о предъявлении властями Молдавии к приднестровским экономическим субъектам заведомо невыполнимых требований. Красносельский назвал происходящее "театром абсурда", а то, что молдавские чиновники позволяют себе именовать "созданием равных условий ведения бизнеса", считает беспределом и квалифицирует как воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
Вместе с тем глава ПМР выразил надежду, что состоявшаяся встреча сможет придать некоторый импульс переговорному процессу.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.