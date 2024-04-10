https://ria.ru/20240410/damba-1939133924.html
Власти опровергли информацию о прорыве дамбы в Кургане
Власти опровергли информацию о прорыве дамбы в Кургане - РИА Новости, 10.04.2024
Власти опровергли информацию о прорыве дамбы в Кургане
Данные о прорыве дамбы в одном из микрорайонов Кургана не соответствуют действительности, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:27
2024-04-10T16:27
2024-04-10T16:27
происшествия
курган
тобол (река)
курганская область
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Данные о прорыве дамбы в одном из микрорайонов Кургана не соответствуют действительности, сообщает правительство региона. "В чатах города Кургана распространяется недостоверная информация о том, что рядом с микрорайоном Вороновка в районе СНТ "Мясокомбинат" прорвало дамбу между Тоболом и старицей. Никакого прорыва дамбы на территории СНТ "Мясокомбинат-3" и СНТ "Коллективный сад "Мясокомбинат" нет", - говорится в сообщении. Ранее глава региона Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 962 сантиметров, до критической отметки осталось 117 сантиметров.
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https://ria.ru/20240410/navodnenie-1938992216.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курган, тобол (река), курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Курганская область, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024
Власти опровергли информацию о прорыве дамбы в Кургане
Власти опровергли данные о прорыве дамбы в Кургане между Тоболом и старицей