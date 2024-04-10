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Власти опровергли информацию о прорыве дамбы в Кургане - РИА Новости, 10.04.2024
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16:27 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/damba-1939133924.html
Власти опровергли информацию о прорыве дамбы в Кургане
Власти опровергли информацию о прорыве дамбы в Кургане - РИА Новости, 10.04.2024
Власти опровергли информацию о прорыве дамбы в Кургане
Данные о прорыве дамбы в одном из микрорайонов Кургана не соответствуют действительности, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:27
2024-04-10T16:27
происшествия
курган
тобол (река)
курганская область
вадим шумков
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Данные о прорыве дамбы в одном из микрорайонов Кургана не соответствуют действительности, сообщает правительство региона. "В чатах города Кургана распространяется недостоверная информация о том, что рядом с микрорайоном Вороновка в районе СНТ "Мясокомбинат" прорвало дамбу между Тоболом и старицей. Никакого прорыва дамбы на территории СНТ "Мясокомбинат-3" и СНТ "Коллективный сад "Мясокомбинат" нет", - говорится в сообщении. Ранее глава региона Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 962 сантиметров, до критической отметки осталось 117 сантиметров.
https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939117905.html
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курган
тобол (река)
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происшествия, курган, тобол (река), курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Курганская область, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024
Власти опровергли информацию о прорыве дамбы в Кургане

Власти опровергли данные о прорыве дамбы в Кургане между Тоболом и старицей

© РИА НовостиВ центре Кургана мешками с песком укрепляют набережную Тобола
В центре Кургана мешками с песком укрепляют набережную Тобола
© РИА Новости
В центре Кургана мешками с песком укрепляют набережную Тобола
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Данные о прорыве дамбы в одном из микрорайонов Кургана не соответствуют действительности, сообщает правительство региона.
"В чатах города Кургана распространяется недостоверная информация о том, что рядом с микрорайоном Вороновка в районе СНТ "Мясокомбинат" прорвало дамбу между Тоболом и старицей. Никакого прорыва дамбы на территории СНТ "Мясокомбинат-3" и СНТ "Коллективный сад "Мясокомбинат" нет", - говорится в сообщении.
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Метеорологи предупреждали власти Оренбургской области об угрозе наводнения
15:41
Ранее глава региона Вадим Шумков ввел в Курганской области режим ЧС областного масштаба. Угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов. Согласно прогнозу ГУМЧС на паводкоопасный период, на территории области могут быть подтоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. В Звериноголовском округе, где ситуация с паводками самая серьезная, уровень воды в реке Тобол поднялся до 962 сантиметров, до критической отметки осталось 117 сантиметров.
Подтопления в поселке Кузнечный под Оренбургом - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Гайнутдин призвал молитвенно поддержать пострадавших от наводнения
08:51
 
ПроисшествияКурганТобол (река)Курганская областьВадим ШумковНаводнения в России — 2024
 
 
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