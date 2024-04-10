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Пожиратель звезд. Ученые обнаружили новую угрозу в центре нашей Галактики - РИА Новости, 10.04.2024
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Наука
 
08:00 10.04.2024 (обновлено: 12:51 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/chernaya_dyra-1938682170.html
Пожиратель звезд. Ученые обнаружили новую угрозу в центре нашей Галактики
Пожиратель звезд. Ученые обнаружили новую угрозу в центре нашей Галактики - РИА Новости, 10.04.2024
Пожиратель звезд. Ученые обнаружили новую угрозу в центре нашей Галактики
Первые доказательства того, что посреди большинства галактик находятся сверхмассивные черные дыры, предоставили ровно пять лет назад. Теперь есть еще более... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:00
2024-04-10T12:51
наука
космос - риа наука
астрономия
черная дыра
галактики
физика
электромагнитное излучение
свет
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Первые доказательства того, что посреди большинства галактик находятся сверхмассивные черные дыры, предоставили ровно пять лет назад. Теперь есть еще более детальные изображения — из Млечного Пути. Что известно об активных галактических центрах — в материале РИА Новости.Глаз размером с планетуЧерные дыры предсказала общая теория относительности Альберта Эйнштейна. Их определяющая особенность — горизонт событий, который не могут преодолеть даже кванты света. Настолько велико гравитационное притяжение этой области пространства-времени. Образуются эти объекты при слиянии крупных звезд или коллапсировании газо-пылевых облаков. Есть небольшие, массой менее ста наших Солнц, а есть сверхмассивные — как миллионы и миллиарды Солнц. По одной из гипотез, при рождении Вселенной образовались первичные черные дыры размером с планету. Возможно, такие сохранились до наших дней.В 1975-м советский астрофизик Иосиф Шкловский предположил, что в центре нашей Галактики находится черная дыра массой 30 тысяч Солнц. Ее излучение — не тепловое, а, скорее всего, синхротронное, которое испускают заряженные частицы, разогнанные в магнитном поле до субсветовой скорости. Его обнаружили в ускорителях в 1940-х.Гипотеза Шкловского подтвердилась — он ошибся лишь с массой, недооценив черную дыру на два порядка.До сих пор доказательства ее существования были убедительными, но косвенными. В 2020-м трем ученым — теоретику Роджеру Пенроузу, астрономам Райнхарду Генцелю и Андреа Гез — вручили за них Нобелевскую премию.Для прямого наблюдения нужны очень мощные инструменты. В России в 2011-м на орбиту запустили радиотелескоп "Радиоастрон". Совместно с наземными радиообсерваториями он образовал крупнейший по тем временам интерферометр со сверхдлинной базой. Это еще одно изобретение советских ученых. Интерферометр — это сеть одинаковых антенн, расположенных в десятках километров друг от друга и даже на разных континентах. Одновременное наблюдение определенного, очень далекого, космического объекта превращает такую сеть в один большой радиотелескоп.Сейчас на Земле несколько подобных интерферометров. Один из них — Телескоп горизонта событий (ТГС) — размером с нашу планету. В 2019-м работающие на нем ученые сообщили о реконструкции изображения сверхмассивной черной дыры в эллиптической галактике M87* — в 54 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы. Эта галактика в 1500 раз больше Млечного Пути, ее видно даже в обычный телескоп. А в центре — черная дыра в 6,5 миллиарда солнечных масс.Наблюдать Стрельца А* (Sgr A*) в нашей Галактике гораздо труднее из-за застилающих его облаков межзвездного газа. Понадобилось еще несколько лет сбора данных, чтобы в 2022-м представить очень усредненные изображения центра Млечного Пути.Детали прояснилисьСветящиеся оранжевые кольца на снимках ТГС, похожие на око Саурона из "Властелина колец", теперь известны всему миру. Их размеры и форма с хорошей точностью предсказаны общей теорией относительности. Раньше астрономы лишь наблюдали звезды, движущиеся вокруг невидимого компактного объекта в центре Млечного Пути. Теперь они увидели, как он выглядит. Темное пятно в центре — тень черной дыры, откуда не поступает свет. Она окружена кольцом яркого излучения, порожденного гравитационными силами.Значительная часть собираемого излучения — поляризована (это заметили давно). Это поможет лучше понять физику галактических центров, в частности, исследовать магнитные поля вокруг черных дыр. В 2021-м та же коллаборация опубликовала изображения магнитосферы M87, а на днях — Млечного Пути."Эти снимки помогут объяснить, как магнитные поля стягивают к себе вещество и выбрасывают часть в виде джетов", — отмечал Эндрю Чэл из Принстонского центра теоретических исследований при NASA.Джеты — это струи энергии из окрестностей черной дыры. У них релятивистские скорости. Как именно они возникают — до конца не понятно. Ясно только, что часть вещества каким-то образом ускользает от их гравитации. По оценкам, джеты из центра M87 растягиваются на пять тысяч световых лет — это превышает размер галактики. Изображение магнитных полей дает подсказку. Эти поля настолько сильные, что способны откинуть часть вещества от черной дыры и раскрутить частицы до световых скоростей."Благодаря поляризованному свету мы гораздо больше узнаем об астрофизике, свойствах газа и механизме "питания" черной дыры", — уточняет соавтор работы Анджело Рикарте из Гарварда.Изображения магнитосферы вокруг M87* и Стрельца А* очень похожи, что указывает на близость процессов, которые там протекают, в частности, формирование джетов. Возможно, они есть и у черной дыры в центре Млечного Пути, только их пока не удалось зарегистрировать.
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Татьяна Пичугина
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космос - риа наука, астрономия, черная дыра, галактики, физика, электромагнитное излучение, свет, радиоастрон
Наука, Космос - РИА Наука, Астрономия, черная дыра, галактики, Физика, электромагнитное излучение, свет, Радиоастрон
Пожиратель звезд. Ученые обнаружили новую угрозу в центре нашей Галактики

Изображение центра Галактики помогло ученым понять "режим питания" черной дыры

© ESO/M.KornmesserСверхмассивная черная дыра
Сверхмассивная черная дыра
© ESO/M.Kornmesser
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Первые доказательства того, что посреди большинства галактик находятся сверхмассивные черные дыры, предоставили ровно пять лет назад. Теперь есть еще более детальные изображения — из Млечного Пути. Что известно об активных галактических центрах — в материале РИА Новости.

Глаз размером с планету

Черные дыры предсказала общая теория относительности Альберта Эйнштейна. Их определяющая особенность — горизонт событий, который не могут преодолеть даже кванты света. Настолько велико гравитационное притяжение этой области пространства-времени.
Образуются эти объекты при слиянии крупных звезд или коллапсировании газо-пылевых облаков. Есть небольшие, массой менее ста наших Солнц, а есть сверхмассивные — как миллионы и миллиарды Солнц. По одной из гипотез, при рождении Вселенной образовались первичные черные дыры размером с планету. Возможно, такие сохранились до наших дней.
В 1975-м советский астрофизик Иосиф Шкловский предположил, что в центре нашей Галактики находится черная дыра массой 30 тысяч Солнц. Ее излучение — не тепловое, а, скорее всего, синхротронное, которое испускают заряженные частицы, разогнанные в магнитном поле до субсветовой скорости. Его обнаружили в ускорителях в 1940-х.
Гипотеза Шкловского подтвердилась — он ошибся лишь с массой, недооценив черную дыру на два порядка.
До сих пор доказательства ее существования были убедительными, но косвенными. В 2020-м трем ученым — теоретику Роджеру Пенроузу, астрономам Райнхарду Генцелю и Андреа Гез — вручили за них Нобелевскую премию.
© Фото : АКЦ ФИАН/"Радиоастрон"Космический радиотелескоп "Радиоастрон" работал на орбите с 2011 по 2019 год. Новое поколение такого устройства — "Миллиметрон" — запустят после 2025-го
«Радиоастрон» работает на орбите с 2011 года, «Миллиметрон» запустят после 2025 года - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : АКЦ ФИАН/"Радиоастрон"
Космический радиотелескоп "Радиоастрон" работал на орбите с 2011 по 2019 год. Новое поколение такого устройства — "Миллиметрон" — запустят после 2025-го
Для прямого наблюдения нужны очень мощные инструменты. В России в 2011-м на орбиту запустили радиотелескоп "Радиоастрон". Совместно с наземными радиообсерваториями он образовал крупнейший по тем временам интерферометр со сверхдлинной базой. Это еще одно изобретение советских ученых. Интерферометр — это сеть одинаковых антенн, расположенных в десятках километров друг от друга и даже на разных континентах. Одновременное наблюдение определенного, очень далекого, космического объекта превращает такую сеть в один большой радиотелескоп.
Сейчас на Земле несколько подобных интерферометров. Один из них — Телескоп горизонта событий (ТГС) — размером с нашу планету. В 2019-м работающие на нем ученые сообщили о реконструкции изображения сверхмассивной черной дыры в эллиптической галактике M87* — в 54 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы. Эта галактика в 1500 раз больше Млечного Пути, ее видно даже в обычный телескоп. А в центре — черная дыра в 6,5 миллиарда солнечных масс.
Наблюдать Стрельца А* (Sgr A*) в нашей Галактике гораздо труднее из-за застилающих его облаков межзвездного газа. Понадобилось еще несколько лет сбора данных, чтобы в 2022-м представить очень усредненные изображения центра Млечного Пути.
CC BY 4.0 / EHT Collaboration (cropped) / Образ черной дыры в центре Млечного Пути. В середине — тень, по краям — синхротронное излучение
Черная дыра в центре Млечного Пути - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
CC BY 4.0 / EHT Collaboration (cropped) /
Образ черной дыры в центре Млечного Пути. В середине — тень, по краям — синхротронное излучение

Детали прояснились

Светящиеся оранжевые кольца на снимках ТГС, похожие на око Саурона из "Властелина колец", теперь известны всему миру. Их размеры и форма с хорошей точностью предсказаны общей теорией относительности. Раньше астрономы лишь наблюдали звезды, движущиеся вокруг невидимого компактного объекта в центре Млечного Пути. Теперь они увидели, как он выглядит. Темное пятно в центре — тень черной дыры, откуда не поступает свет. Она окружена кольцом яркого излучения, порожденного гравитационными силами.
Значительная часть собираемого излучения — поляризована (это заметили давно). Это поможет лучше понять физику галактических центров, в частности, исследовать магнитные поля вокруг черных дыр. В 2021-м та же коллаборация опубликовала изображения магнитосферы M87, а на днях — Млечного Пути.
CC BY 4.0 / EHT Collaboration (cropped) / Магнитные поля вокруг черных дыр M87* и Sgr A*
Магнитные поля вокруг Sgr A* - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
CC BY 4.0 / EHT Collaboration (cropped) /
Магнитные поля вокруг черных дыр M87* и Sgr A*
"Эти снимки помогут объяснить, как магнитные поля стягивают к себе вещество и выбрасывают часть в виде джетов", — отмечал Эндрю Чэл из Принстонского центра теоретических исследований при NASA.
Джеты — это струи энергии из окрестностей черной дыры. У них релятивистские скорости. Как именно они возникают — до конца не понятно. Ясно только, что часть вещества каким-то образом ускользает от их гравитации. По оценкам, джеты из центра M87 растягиваются на пять тысяч световых лет — это превышает размер галактики. Изображение магнитных полей дает подсказку. Эти поля настолько сильные, что способны откинуть часть вещества от черной дыры и раскрутить частицы до световых скоростей.
"Благодаря поляризованному свету мы гораздо больше узнаем об астрофизике, свойствах газа и механизме "питания" черной дыры", — уточняет соавтор работы Анджело Рикарте из Гарварда.
Изображения магнитосферы вокруг M87* и Стрельца А* очень похожи, что указывает на близость процессов, которые там протекают, в частности, формирование джетов. Возможно, они есть и у черной дыры в центре Млечного Пути, только их пока не удалось зарегистрировать.
Черная дыра
Российские ученые допустили, что в Солнечной системе находится черная дыра
14 декабря 2023, 08:00
 
НаукаКосмос - РИА НаукаАстрономиячерная дырагалактикиФизикаэлектромагнитное излучениесветРадиоастрон
 
 
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