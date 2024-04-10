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В Бурятии разрешили участникам СВО бесплатно обучаться новой профессии - РИА Новости, 10.04.2024
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02:52 10.04.2024 (обновлено: 11:56 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/buryatiya-1938972140.html
В Бурятии разрешили участникам СВО бесплатно обучаться новой профессии
В Бурятии разрешили участникам СВО бесплатно обучаться новой профессии - РИА Новости, 10.04.2024
В Бурятии разрешили участникам СВО бесплатно обучаться новой профессии
Новую меру поддержки для участников спецоперации и членов их семей ввели в Бурятии - они смогут бесплатно обучаться новой профессии, сообщил глава региона... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T02:52
2024-04-10T11:56
алексей цыденов
общество
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УЛАН-УДЭ, 10 апр – РИА Новости. Новую меру поддержки для участников спецоперации и членов их семей ввели в Бурятии - они смогут бесплатно обучаться новой профессии, сообщил глава региона Алексей Цыденов. "Ввели новую меру поддержки для ветеранов боевых действий, членов их семей и членов семей погибших участников СВО. Теперь они смогут бесплатно обучаться новой профессии. Для этого надо обратиться за образовательным сертификатом в службу занятости", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, можно будет подобрать почти из 100 направлений подготовки востребованную на рынке труда профессию. "Учиться можно как очно, так и дистанционно, очно-заочно. Краткосрочное курсы проводят наши республиканские образовательные организации", - отметил Цыденов. В декабре прошлого года в Бурятии для участников специальной военной операции, которые решат пойти учиться на педагога, учредили стипендию в размере около 43 тысяч рублей. Также в регионе действуют и другие региональные меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, такие как бесплатное предоставление им в собственность земельных участков, освобождение от уплаты транспортного налога на два года на одно транспортное средство, внеочередное устройство детей в детский сад, освобождение от оплаты аренды республиканского имущества, сокращение на один час рабочего дня супругам бойцов при наличии детей дошкольного возраста и другие.
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алексей цыденов, общество
Алексей Цыденов, Общество
В Бурятии разрешили участникам СВО бесплатно обучаться новой профессии

В Бурятии участники СВО и члены семей смогут бесплатно обучаться новой профессии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Улан-Удэ
Вид на Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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УЛАН-УДЭ, 10 апр – РИА Новости. Новую меру поддержки для участников спецоперации и членов их семей ввели в Бурятии - они смогут бесплатно обучаться новой профессии, сообщил глава региона Алексей Цыденов.
«
"Ввели новую меру поддержки для ветеранов боевых действий, членов их семей и членов семей погибших участников СВО. Теперь они смогут бесплатно обучаться новой профессии. Для этого надо обратиться за образовательным сертификатом в службу занятости", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
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По его словам, можно будет подобрать почти из 100 направлений подготовки востребованную на рынке труда профессию.
"Учиться можно как очно, так и дистанционно, очно-заочно. Краткосрочное курсы проводят наши республиканские образовательные организации", - отметил Цыденов.
В декабре прошлого года в Бурятии для участников специальной военной операции, которые решат пойти учиться на педагога, учредили стипендию в размере около 43 тысяч рублей. Также в регионе действуют и другие региональные меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, такие как бесплатное предоставление им в собственность земельных участков, освобождение от уплаты транспортного налога на два года на одно транспортное средство, внеочередное устройство детей в детский сад, освобождение от оплаты аренды республиканского имущества, сокращение на один час рабочего дня супругам бойцов при наличии детей дошкольного возраста и другие.
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