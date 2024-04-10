https://ria.ru/20240410/bolgariya-1938982246.html
Болгары не поддерживают отправку оружия Украине, заявили в общине
Болгары не поддерживают отправку оружия Украине, заявили в общине - РИА Новости, 10.04.2024
Болгары не поддерживают отправку оружия Украине, заявили в общине
Народ Болгарии не поддерживает действия правительства страны, которое приняло решение о поставках вооружений Украине, заявил РИА Новости член болгарской общины, РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T06:34
2024-04-10T06:34
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., 10 апр - РИА Новости. Народ Болгарии не поддерживает действия правительства страны, которое приняло решение о поставках вооружений Украине, заявил РИА Новости член болгарской общины, председатель совета депутатов Голопристанского муниципального округа Херсонской области Геннадий Недялков. "Дай бог воли и разума их представителям в парламенте, чтобы они все-таки услышали свой народ. Потому что народ - он против этого всего, он абсолютно не поддерживает те действия, которые делает сейчас правительство Болгарии", - заявил Недялков, комментируя реакцию жителей Болгарии на обращение болгарской общины Херсонской области. Ранее национальная община Херсонской области обратилась к властям Болгарии с призывом предотвратить дальнейшие поставки боеприпасов киевскому режиму. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240410/bolgariya-1938975664.html
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в мире, украина, болгария, херсонская область , сергей лавров, нато
В мире, Украина, Болгария, Херсонская область , Сергей Лавров, НАТО
Болгары не поддерживают отправку оружия Украине, заявили в общине
Болгарская община: народ не одобряет действия властей по поставке Киеву оружия
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛ., 10 апр - РИА Новости. Народ Болгарии не поддерживает действия правительства страны, которое приняло решение о поставках вооружений Украине, заявил РИА Новости член болгарской общины, председатель совета депутатов Голопристанского муниципального округа Херсонской области Геннадий Недялков.
"Дай бог воли и разума их представителям в парламенте, чтобы они все-таки услышали свой народ. Потому что народ - он против этого всего, он абсолютно не поддерживает те действия, которые делает сейчас правительство Болгарии", - заявил Недялков, комментируя реакцию жителей Болгарии на обращение болгарской общины Херсонской области.
Ранее национальная община Херсонской области обратилась к властям Болгарии с призывом предотвратить дальнейшие поставки боеприпасов киевскому режиму.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.