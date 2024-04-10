https://ria.ru/20240410/bolgariya-1938975664.html

В болгарской общине рассказали, что страну вынудили поставлять оружие ВСУ

В болгарской общине рассказали, что страну вынудили поставлять оружие ВСУ - РИА Новости, 10.04.2024

В болгарской общине рассказали, что страну вынудили поставлять оружие ВСУ

Президента Болгарии Румена Радева вынудили поставлять оружие Украине прозападные политические силы страны, заявил РИА Новости член болгарской общины,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T03:59

2024-04-10T03:59

2024-04-10T19:18

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 апр - РИА Новости. Президента Болгарии Румена Радева вынудили поставлять оружие Украине прозападные политические силы страны, заявил РИА Новости член болгарской общины, председатель совета депутатов Голопристанского муниципального округа Херсонской области Геннадий Недялков. "У либеральных прозападных политических сил, я понимаю и все мы понимаем, потому что это было финансирование - грубо говоря подкуп, тех или иных политических сил, которые вынудили президента Румена Радева к этой поставке, хотя он изначально был против и сейчас, я думаю, против", - сказал Недялков. Чиновник добавил, что болгарская община Херсонской области обратилась к официальным политическим партиям Болгарии с просьбой предотвратить дальнейшие поставки снарядов. "Это Социалистическая партия Болгарии, это партия "Возрождение", это партия "Есть такие люди", к которым мы также обратились, чтобы они максимально предотвратили дальнейшие эти поставки, потому что присылают оружие убивать своих же земляков", - подчеркнул Недялков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240410/germaniya-1938966423.html

https://ria.ru/20240409/oruzhie-1938914362.html

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в мире, украина, болгария, россия, сергей лавров, нато, возрождение