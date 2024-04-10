В болгарской общине рассказали, что страну вынудили поставлять оружие ВСУ
Член болгарской общины: прозападные силы вынудили Радева поставлять Киеву оружие
Флаги Болгаии и Евросоюза. Архивное фото
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 апр - РИА Новости. Президента Болгарии Румена Радева вынудили поставлять оружие Украине прозападные политические силы страны, заявил РИА Новости член болгарской общины, председатель совета депутатов Голопристанского муниципального округа Херсонской области Геннадий Недялков.
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"У либеральных прозападных политических сил, я понимаю и все мы понимаем, потому что это было финансирование - грубо говоря подкуп, тех или иных политических сил, которые вынудили президента Румена Радева к этой поставке, хотя он изначально был против и сейчас, я думаю, против", - сказал Недялков.
Чиновник добавил, что болгарская община Херсонской области обратилась к официальным политическим партиям Болгарии с просьбой предотвратить дальнейшие поставки снарядов.
"Это Социалистическая партия Болгарии, это партия "Возрождение", это партия "Есть такие люди", к которым мы также обратились, чтобы они максимально предотвратили дальнейшие эти поставки, потому что присылают оружие убивать своих же земляков", - подчеркнул Недялков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.