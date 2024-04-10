https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

США отобрали у Израиля самое ценное

США отобрали у Израиля самое ценное - РИА Новости, 10.04.2024

США отобрали у Израиля самое ценное

События на Ближнем Востоке продолжают если не накаляться, то планомерно и очень ярко гореть, смещая акцент мирового внимания от Украины, что косвенно... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:00

2024-04-10T08:00

2024-04-10T12:47

аналитика

ближний восток

израиль

вашингтон (штат)

сша

абдул-малик аль-хуси

биньямин нетаньяху

хезболла

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События на Ближнем Востоке продолжают если не накаляться, то планомерно и очень ярко гореть, смещая акцент мирового внимания от Украины, что косвенно подтверждается все более истеричными призывами Киева наконец-то дать денег — срочно и много. Наш сегодняшний разговор будет именно о том, насколько события внутри одного полуострова связаны и влияют на мировую политику, а также о некоторых деталях, неизвестных широкому читателю.Начнем с ситуации вокруг Йемена и акватории близлежащих морей.Лидер тамошних хуситов Абдул-Малик аль-Хуси выступил с заявлением, что движение нанесло на свои пусковые ракетные установки 90 зарубок — ровно по количеству атакованных и поврежденных судов. Только за последний месяц хуситы провели 34 военные операции, в ходе которых по кораблям в пределах Красного и Аравийского морей, а также в Индийском океане было выпущено более сотни баллистических и крылатых ракет, а их боевую работу дополнили ударные БПЛА. Кроме того, в актив записано успешное поражение склада в израильском порту Эйлат. Свое выступление аль-Хуси завершил традиционным заверением, что хуситы никого не боятся и удары по судам, принадлежащим США, Великобритании и Израилю (а также по территории последнего), продолжатся.Событие, казалось бы, совершенно рядовое и вписанное в поток привычной для последних лет огненно-громыхающей повседневности, если бы не одно критическое но.Как мы помним, Соединенные Штаты хоть и не очень охотно, но все-таки втянулись в противостояние с хуситами, нанося воздушные ракетно-бомбовые удары по важным объектам и военным базам движения "Ансар Алла". Эффективность этих ударов, с точки зрения Вашингтона и Саны, различается строго диаметрально, но суть не в этом. Хуситы включились в антиизраильскую борьбу в середине ноября, когда им удалось захватить в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader. В начале декабря они же объявили, что будут атаковать все суда, идущие в Израиль, вне зависимости от их государственной принадлежности, но позднее официально разрешили проход российским, китайским и прочим судам, не входящим в так называемые объединенные морские силы. Объединение, призванное под эгидой США в рамках операции "Страж процветания" сокрушить йеменских бузотеров. К 2024 году коалиция продолжала без особого успеха стрелять вглубь территорий Йемена, контролируемых хуситами, а последние совершили 30 успешных атак на море, на треть утопив трафик через Суэцкий канал. Боевые успехи "Ансар Алла" по состоянию на сегодня известны, добавим лишь, что, по оценкам МВФ, объем судоходства только через Красное море сократился более чем на 40 процентов, а с учетом того, что географический охват ударов растет, этот показатель будет повышаться.Госдепартамент в марте ввел дополнительный пакет санкций против хуситов, включив туда до кучи "Хезболлу" и иранский Корпус стражей исламской революции. Все три организации на законодательном уровне признаны в США террористическими. Но, как известно, нет кобеля достаточно черного, чтобы Вашингтон не мог отмыть его добела, если это позволит получить нужные дивиденды.Bloomberg пишет, что Белый дом готов снять с хуситов статус террористов, если те прекратят морские удары и помогут восстановить судоходство вокруг Аравийского полуострова. Об этом во время пресс-конференции прямо сказал Тим Линдеркинг, специальный эмиссар по Йемену.Мотивы Вашингтона предельно прозрачны. Он в прямом смысле скован грядущими президентскими выборами, которые обещают быть самыми грязными в истории. Рейтинг демократа Байдена ползет вниз, страна опосредованно увязла в нескольких крупнейших военных конфликтах, бросая в их жерло деньги, которых не то чтобы в избытке. Общее состояние дел еще осенью выразил сенатор-республиканец Майкл Ли, который назвал Украину "новой вечной войной Америки", особо выделив слово "вечная".Действующей администрации как воздух нужна временная передышка и деньги, принести которые может только восстановление торговли с Европой через Суэцкий канал, плюс это поможет получить новые рычаги давления на Израиль.В последней фразе нет ошибки. В широком российском обществе еще со времен Советского Союза благодаря многолетней информационной кампании укоренилась мысль, что Тель-Авив и Вашингтон — это безусловные союзники, спаянные нерушимым пониманием и общими целями.Оценка эта в корне неверна. Израиль опирается на американское плечо, во-первых, потому что США — действительно крупнейший геостратегический игрок, позволяющий еврейскому государству существовать. Во-вторых, потому что у евреев других союзников, хотя бы приблизительно сравнимых по весу и калибру, просто нет. Это прекрасно понимают все, в первую очередь Вашингтон, который, что называется, держит Тель-Авив за кадык.После 7 октября, когда Израиль начал наземную операцию в Газе, некоторые обратили внимание на экипировку солдат ЦАХАЛ, многие из которых были одеты в допотопные бронежилеты и вооружены американскими винтовками времен вьетнамской войны. Это вовсе не военная хитрость — просто США за десятилетия "нерушимой дружбы" отобрали у Израиля все мало-мальски значимые военные производства.Например, ракеты для известной системы ПВО "Железный купол" производятся в Штатах. В свое время американцы под угрозой санкций (вы не ослышались) запретили израильтянам выпускать собственный истребитель "Кфир", который на тот момент был почти состоявшимся самолетом. Лицензия перешла в руки General Dynamics, а та на ее базе наладила выпуск ударных самолетов в ЮАР. Аналогичная судьба постигла тяжелый бронетранспортер "Намер" на базе "Меркавы", но производство их вне Израиля наладить так и не смогли, что, впрочем, не вернуло его в строй ЦАХАЛ. С вооружения сил обороны Израиля был принудительно снят весьма толковый автомат Galil ACE и штурмовая винтовка "Тавор" — первый сейчас продается только на экспорт в Латинскую Америку, а вторая осталась лишь в спецподразделениях. Их в приказном порядке заместили американскими винтовками М16 и М6, Израиль покупает к ним американские же патроны по пять долларов за штуку.Потому нет ничего удивительного, что Тель-Авив скрепя сердце был вынужден вывести свою 98-ю дивизию из палестинского города Хан-Юнис, вдобавок Вашингтон продолжает давить на тему переговоров с ХАМАС об освобождении заложников. Поскольку Нетаньяху в этом вопросе занял непримиримую позицию, началась раскачка населения внутри страны, когда к резиденции израильского премьера подтягиваются толпы агрессивных протестующих. Точь-в-точь как это было с обителью Януковича в Межигорье. Для понимания сложности взаимоотношений добавим, что месяц назад Биньямин Нетаньяху отменил запланированный визит в США, что в дипломатической среде сопоставимо со скандалом.Итого на ближневосточном столе текущий расклад таков.Израиль вроде бы союзник США, но американцы не дают израильтянам раз и навсегда решить палестинскую проблему, постоянно одергивая и шантажируя военно-финансовой поддержкой. Хуситы и стоящий за их спиной Иран — вроде бы враги и даже террористы, но Вашингтон посылает им прямой сигнал о готовности к переговорам, лишь бы только через Суэц опять пошли торговые караваны.США имеют все инструменты, чтобы понизить градус внутри кипящего ближневосточного котла, но им гораздо выгоднее держать ситуацию в состоянии шаткого равновесия. Что означает дальнейшую войну и кровь.

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https://ria.ru/20240406/gotovnost-1938165487.html

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ближний восток

израиль

вашингтон (штат)

сша

йемен

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аналитика, ближний восток, израиль, вашингтон (штат), сша, абдул-малик аль-хуси, биньямин нетаньяху, хезболла, государственный департамент сша, мвф, йемен